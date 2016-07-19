企业并购：孟山都否决了拜耳提高至每股125美元的收购报价

路透7月19日 - 美国种子公司孟山都 否决了德国拜耳 提高至每股125美元的收购报价，但称仍对与拜耳及其他竞购方继续磋商持开放态度。

孟山都周二称，其董事会一致认为拜耳最新报价“财务上不足以确保交易肯定达成。”

拜耳上周四表示，已将现金收购价从每股122美元提高至125美元，若因反垄断原因无法达成交易，将给孟山都15亿美元分手费。

知情消息人士周一对路透表示，孟山都正在与拜耳协商机密协议条款，条款涉及允许进行广泛的尽职调查。之前拜耳将收购报价提高到逾640亿美元。

孟山都在周二盘前交易中下跌1.5%，至104.80美元。(完)