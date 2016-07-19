国际油市：柴油及航煤现货价差扩大，受供应过剩打击

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透新加坡7月19日 - 亚洲指标500ppm柴油及航煤现货价差周二双双扩大至数月新低，交易商称此乃因区域存货持续增加，且需求放缓。
500ppm柴油较新加坡报价GO005-SIN-DIF现货贴水跌至4月6日以来最低的每桶0.16美元，航煤较新加坡报价贴水JET-SIN-DIF则每桶大跌至5月13日以来最低的0.46美元。
尽管夏日驾车高峰来到，美国、欧洲及亚洲的燃料油库存仍居高不下，因此在需求成长放缓之际，交易商交柴油储存在海上油轮，由于陆上油品库存接近满仓，近期价格难以获得持续复苏的支撑力道。
交易商表示，除了库存增加外，区域热点如印度及中国等都显示需求放缓，这也导致两国油品出口增加，因炼厂寻求清除过多库存。
尽管燃料油过剩情形前所未见，部分人士认为柴油及航煤下跌空间有限，因全球各地炼厂降低开工率，并加速关厂维修。
新加坡现货市场达成三笔交易。(完)
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(编译 张明钧; 审校 于春红)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。