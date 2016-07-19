国际油市：柴油及航煤现货价差扩大，受供应过剩打击

路透新加坡7月19日 - 亚洲指标500ppm柴油及航煤现货价差周二双双扩大至数月新低，交易商称此乃因区域存货持续增加，且需求放缓。

500ppm柴油较新加坡报价GO005-SIN-DIF现货贴水跌至4月6日以来最低的每桶0.16美元，航煤较新加坡报价贴水JET-SIN-DIF则每桶大跌至5月13日以来最低的0.46美元。

尽管夏日驾车高峰来到，美国、欧洲及亚洲的燃料油库存仍居高不下，因此在需求成长放缓之际，交易商交柴油储存在海上油轮，由于陆上油品库存接近满仓，近期价格难以获得持续复苏的支撑力道。

交易商表示，除了库存增加外，区域热点如印度及中国等都显示需求放缓，这也导致两国油品出口增加，因炼厂寻求清除过多库存。

尽管燃料油过剩情形前所未见，部分人士认为柴油及航煤下跌空间有限，因全球各地炼厂降低开工率，并加速关厂维修。

新加坡现货市场达成三笔交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文