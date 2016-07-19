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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 20:55 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型运费走低

路透7月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下滑，因海岬型船舶运费下跌。

整体乾散货运价指数 下跌2点，或0.27%，报746点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌30点，或2.95%，报986点。日均获利减少223美元，报7,258美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升5点，或0.57%，报879点。日均获利增加40美元，报7,027美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上升3点，报700点。波罗的海灵便型船运价指数 升5点，报371点。(完) (编译 陈宗琦；审校 于春红)

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