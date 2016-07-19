全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型运费走低

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透7月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下滑，因海岬型船舶运费下跌。
整体乾散货运价指数 下跌2点，或0.27%，报746点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌30点，或2.95%，报986点。日均获利减少223美元，报7,258美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升5点，或0.57%，报879点。日均获利增加40美元，报7,027美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 上升3点，报700点。波罗的海灵便型船运价指数 升5点，报371点。(完) (编译 陈宗琦；审校 于春红)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。