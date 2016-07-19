欧洲汇市：英镑下跌，通胀数据未能改变英国央行或下月放宽政策的观点

路透伦敦7月19日 - 英镑兑美元周二下跌1%，高于预期的6月英国通胀数据未能改变对英国央行可能最早在下月放宽货币政策的观点。

英镑也因美元坚挺而承压。美元兑一篮子货币 触及四个月高位。美国公布数据显示美国6月房屋开工上升4.8%，经季节调整后年率为119万户后，美元攀升。

英镑兑美元 下挫1%，至1.3124美元，从周五触及的两周高位1.3344美元回落。英镑周一也上涨，因预期软银收购英国科技公司ARM的交易将带动大量资金流入。

欧元兑英镑 上升0.4%，至0.8391英镑。

英镑对通胀数据的反应相当平静，越发显示投资者预期英国退欧后经济前景低迷，倾向于逢高抛出英镑。

“如果没有公投退欧，英镑应该已经因为这个数据而上涨0.005美元。”西联银行驻伦敦一位销售主管Tobias Davis称。