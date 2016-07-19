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亚洲 | 2016年 7月 20日 星期三 00:11 BJT

标题新闻：美国国务卿克里称可在英退欧前开始非正式贸易磋商，美国和欧盟达成贸易协议至关重要

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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