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债券 | 2016年 7月 20日 星期三 01:13 BJT

欧元债市：西班牙公债收益率下跌，因投资者纷纷买入新10年期公债

路透伦敦7月19日 - 西班牙公债收益率(殖利率)周二从三周高位回落，与指标德国公债收益率差收窄，因投资者纷纷买入新的西班牙10年期公债。

汤森路透IFR报导，批次10年期西班牙公债透过银团发售，吸引到求超过280亿欧元的买兴。另外，预料周二稍晚将有另一批60亿欧元的公债定价。

西班牙10年期公债收益率 下跌6个基点，至1.18%，从稍早触及的近三周高点1.26%回落。

西班牙公债表现好于可比欧元区公债，后者收益率在周二下跌1-4个基点，西班牙公债和指标德债 收益率差从周一约132个基点收窄至大约127个基点。

过去数周，分析师之前一直预计西班牙会透过银团发行新债，利用近期借贷成本下降的机会。

西班牙10年期公债收益率在上月英国退欧公投后触及七个月高位，之后回落，迄今已大跌约70个基点。英国退欧公投触发一波风险资产抛售。

西班牙公债收益率自英国公投退欧后有所回落，因臆测欧洲央行将会调整其货币刺激计划，且有迹象显示，西班牙在经历了两次未能产生绝对多数党派的选举后，政局开始企稳。(完) 　　

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