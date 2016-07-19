芝加哥期市：CBOT玉米下跌，因美国玉米生长良好和预期天气将较温和

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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路透芝加哥7月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌，交易商表示，因美国玉米作物优良率处于历来高位，且天气预报中西部本周天气酷热，之后将较温和。
美国玉米种植带西南部本周温度可能升至华氏100度以上，但近期降雨可能缓和炎热天气对作物造成的影响。
交投最活跃的12月玉米 收低14-3/4美分，报3.48-1/2美元，此前跌至7月7日来最低3.48-1/4美元。
美国农业部(USDA)周一稍晚公布，美国玉米生长优良率为76%，分析师原本预期优良率小幅下跌。
USDA也表示，玉米较平常早熟，玉米抽丝率为56%，高于五年均值46%。分析师表示，玉米生长速度快，可能限制其受到不利天气影响的压力。
中国国家粮食交易中心表示，国家有关部门通过全国粮食统一竞价交易平台共安排超期储存和蓆茓囤储存玉米定向销售计划196.6449万吨，实际成交1.5516万吨。
今日CBOT玉米期货成交量预计为253,311口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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