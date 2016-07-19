芝加哥期市：CBOT玉米下跌，因美国玉米生长良好和预期天气将较温和

路透芝加哥7月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌，交易商表示，因美国玉米作物优良率处于历来高位，且天气预报中西部本周天气酷热，之后将较温和。

美国玉米种植带西南部本周温度可能升至华氏100度以上，但近期降雨可能缓和炎热天气对作物造成的影响。

交投最活跃的12月玉米 收低14-3/4美分，报3.48-1/2美元，此前跌至7月7日来最低3.48-1/4美元。

USDA也表示，玉米较平常早熟，玉米抽丝率为56%，高于五年均值46%。分析师表示，玉米生长速度快，可能限制其受到不利天气影响的压力。