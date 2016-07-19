国际油市：油价下跌，关注上周成品油库存可能增加

* 在全球供应过剩的情况下，预计上周美国原油库存将连跌第九周

* 市场更关注成品油库存供应过剩

* 利比亚油田停产，限制油价跌幅

路透纽约7月19日 - 油价周二连续第二日下跌，跌幅最多达1%，因美元上涨和全球供应过多，抵销了预期上周美国原油库存减少对油价的支撑。美国原油库存下跌通常利多油市。

路透调查显示，预计上周美国原油库存将减少220万桶，连续第九周减少。美国石油协会(API)将在2030 GMT公布库存数据，美国能源资料协会(EIA)将在周三公布库存数据。

不过，市场焦点放在适值驾驶旺季，燃料供应过剩这一异常现象上。近几周，陆上储存收紧，燃料价格下跌，促使交易商利用海上储存设施储存柴油，用于未来的交割。即使原油产出下降，但一些人士表示，价格持续反弹的势头可能难以持续，因供过于求。

“无论API和EIA数据显示上周美国原油库存减幅有多少，但成品油库存都可能会增加，”ION Energy油市顾问Kyle Cooper说。

布兰特原油期货 收低0.30美元，或0.6%，报每桶46.66美元。周一下挫1.4%。

美国原油期货 收跌0.59美元，或1.3%，报每桶44.65美元，周一该合约下挫1.6%。

一些交易商表示，利比亚东部哈里加港石油出口港关闭，因工人就薪资问题进行罢工，迫使日产能达10万桶的Sarir油田运营商暂停生产，消息扶助抑制油价跌幅。

布兰特原油较美国原油升水LCOc1-CLc2触及4月底来最高水准，导致美国原油出口潜力增强。