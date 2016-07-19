加拿大股市：微幅收低，因油价走软和资源类股下跌

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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路透多伦多7月19日 - 加拿大主要股指周二微幅收低，因油价下跌和资源类股回落，抵消消费类股和科技股上涨提供的支撑。
“我认为，股指下跌是因为油价下滑，”Manulife Investments首席投资策略师Philip Petursson说，他预计，近期油价回落将是短暂的，多伦多证交所S&P/TSX综合股指 将在年底前上升至14,750-15,000点。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收低7.79点，或0.05%，至14,524.61点。十大类股中五种收低。
材料股跌0.8%，尽管金价小幅上涨和一些基本金属触及数月高位。科技股上涨1.1%。(完)
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路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。
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