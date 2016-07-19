加拿大股市：微幅收低，因油价走软和资源类股下跌

路透多伦多7月19日 - 加拿大主要股指周二微幅收低，因油价下跌和资源类股回落，抵消消费类股和科技股上涨提供的支撑。

“我认为，股指下跌是因为油价下滑，”Manulife Investments首席投资策略师Philip Petursson说，他预计，近期油价回落将是短暂的，多伦多证交所S&P/TSX综合股指 将在年底前上升至14,750-15,000点。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收低7.79点，或0.05%，至14,524.61点。十大类股中五种收低。