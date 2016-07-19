版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 20日 星期三 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月19日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          82.77    +0.12    +0.15   2030637
    京东                22.42    +0.28    +1.26  11323702
    新浪              50.46    -0.95    -1.85    659006
    搜狐              39.00    -0.53    -1.34    183895
    网易             198.78    -0.65    -0.33    665606
    百度             161.19    -3.60    -2.18   4350010
    
    台湾
    台湾积体电路       27.27    -0.37    -1.34   1153009
    联电                1.96    -0.05    -2.49    376788
    日月光              5.65    +0.00    +0.00    108743
    硅品精密           7.47    +0.01    +0.13    106955
    和信超媒体         2.47    +0.01    +0.41      4304
    友达                3.90    +0.21    +5.69    318391
    中华电信           36.50    -0.22    -0.60     69837
    台湾国际航电      45.66    +0.23    +0.51    703061
    
    香港
    中国移动           59.75    -0.50    -0.83    164492
    中国联通           10.01    -0.35    -3.38    123304
    中国电信           46.08    -1.00    -2.12      3661
    中芯国际            4.19    +0.03    +0.72      1824
    电讯盈科         7.15    -0.13    -1.79       301
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李爽  审校 郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐