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亚洲 | 2016年 7月 20日 星期三 06:29 BJT

****澳新经济指标预测--7月20日-7月27日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：   

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值       前值
            
    
    7月18日当周
    
    7月20日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    7月21日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    7月22日(五)
    暂无重要经济数据公布。

       
    7月25日当周
    
    7月25日(一)
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                    6月         --        42.2
               出口(亿新西兰元)                                --        45.7
               贸易收支(亿新西兰元)                            --    顺差3.58
               年度贸易收支(亿新西兰元)   截至6月的一年        --    逆差36.3
    
    7月26日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    7月27日(三)
    0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)         第二季        --      -0.2%
                            (较上年同期)                       --      +1.3%
               央行CPI加权中值(较前季)                         --      +0.1%
                              (较上年同期)                     --      +1.4%
               央行CPI截尾均值(较前季)                         --      +0.2%
                              (较上年同期)                     --      +1.7%  (完)
    
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (编译 侯雪苹；审校 李爽)

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