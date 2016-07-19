日韩经济指标预测--7月20日-7月27日****

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月18日当周 7月20日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 7月 -- 正3 7月21日(四) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超25,491 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,068 7月22日(五) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 48.1 7月25日当周 7月24-25日 2350 日本出口(较上年同期) 6月 -- -11.3% 进口(较上年同期) -- -13.8% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差407 7月25日 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.8% 7月26日(二) 2100 韩国消费者信心指数 7月 -- 99 7月27日(三) 暂无重要经济数据公布。 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。