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亚洲 | 2016年 7月 20日 星期三 07:51 BJT

标题新闻：土耳其政变被平息后该国央行将隔夜贷款利率下调25基点至8.75%，连续第五个月降息

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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