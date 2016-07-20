金砖国家：7月19日股汇市收盘纵览

路透7月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月19日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收跌0.23%，报868.12点。
中国股市：沪综指连二日小幅收跌，前期涨幅较大板块回调拖累大盘
中国汇市：人民币尾段劲扬收盘升破6.69，大行强势维稳短期贬势料受限
香港股市：恒生指数收低，因投资者获利了结
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收高0.38%，报56,698.060点。巴西国家石油公司(Petrobras)股价上扬抵消海外负面气氛。
巴西汇市：拉美货币走软，因为市场对全球经济增长的忧虑重燃，上扬走势持续数周后投资者获利了结。雷亚尔兑美元 收报3.2583/89，上日收报3.2497/17。
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南非股市：收低，全球股市疲软及大宗商品价格回落等因素给新兴市场带来压力。指标Top-40指数 收跌0.47%，报46,214.28点；大盘综合指数 收跌0.29%，报52,892.92点。
南非汇市：兰特下跌，受美元走强和商品价格回落打击
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印度股市：小涨；政府称本财年将根据之前宣布的计划向13家国有银行注入2,291.5亿卢比(34.1亿美元)资金，推动国有银行股价上涨。BSE指数 收盘上涨0.15%，报27,787.62点；NSE指数 收盘上涨0.23%，报8,528.55点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.1/67.11，上日收报67.2/67.21。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.71%，报952.8点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.38%，报497.08点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.12%，报63.548；卢布兑欧元 贬值0.59%，报70.073。(完)
(整理 王颖；审校 张若琪)