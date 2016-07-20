《台湾重要政经日程》--7月20日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================
7/20(三)
--16:00 经济部公布6月外销订单年变动率，上月为年减5.8%。
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7/22(五)
--08:30 主计总处公布6月季调失业率，上月为3.96%。
--12:30 央行标售105/8期增额发行105/8期公债，金额为300亿台币，天期五年期，7/27(三)发行。
--16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月年增1.89%。
7/25(一)
--16:20 央行公布M2货币总计数(y/y)，上月为年增4.14%。
7/28(四)
--12:30 央行标售财105-7期国库券，金额300亿台币，期限273天期，29日(五)发行。
7/29(五)
--08:30 主计总处公布第二季经济成长率概估值；第一季为年衰退0.68%。
8/2(二)
--12:30 央行标售105/10期公债，金额300亿台币，天期为30年期，8/5(五)发行。
8/5(五)
--08:30 主计总处公布7月消费者物价指数(CPI)，上月为年增0.90%。
--16:20 央行公布7月底的外汇存底，上月为4,335.52亿美元。
8/8(一)
--16:00 财政部公布7月进口/出口数据，上月出口年减2.1%。
9/2(五)
--12:30 央行标售105/11期公债，金额300亿台币，天期为10年期，9/7(三)发行。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完)
(记者 董永年; 审校 张喜良)