港报社评：去产能先斩民资，保经济事倍功半--信报7月20日

中国继续扮演全球资本输出大国，商务部昨天公布上半年内地投资者对境外的非金融类直接投资，达五千八百亿元人民币，急增近六成；同期中国实际使用外资则少一截，只有四千四百多亿元人民币，仅增半成。当被问到资金为何大举涌向海外，与民间固定资产投资大幅下滑是否有关？商务部发言人沈丹阳支吾以对，抛出一句＂不能说一点关系也没有＂。市场很关注内地民间投资急降，因为从中不但可窥见去产能剑指何方，亦或多或少反映习李路线之异同，更预示着下半年经济怎么走。

中央力推供给侧结构性改革，以去产能为先，上周五公布的上半年经济数据中，全国固定资产投资增长率仅得百分之九，幅度虽比预期小，也不算意外，但民间投资只微增百分之二点八，则颇令人错愕。据市场推算，六月份公共部门的投资增幅高逾两成，民间投资却呈负增长，国有投资已然独霸天下。

由于民间投资占整体固定资产投资超过六成，近月表现如此不济，相信是被用来为去产能祭旗，遭重点整治。在主要的去产能行业如煤炭开采及洗选，上半年整体投资跌幅约百分之三十四，民间投资跌幅达百分之三十二，类似情况在其他环节很普遍。另一方面，民间投资明显无缘染指用于稳增长的大型交通基建项目，例如道路运输业在上半年的整体投资达一万三千多亿元人民币，增长一成三，当中民间投资占不足两成，增幅只得百分之七；铁路运输业整体投资增幅百分之九，但民间投资竟然大跌三成。还有，向来以民营经济最为活跃、以服务业为主的第三产业，民间投资仅略增百分之一点六，远低于整体百分之十一点七增长。

虽然中央经常说很重视民营经济的贡献，实际待遇却差天共地。官方的解释一般是民企不容易向银行借钱，多个行业因为国企垄断而难以进入，经济下行亦削弱民间投资意欲。即使这些都是事实，但全属老生常谈，反而国家统计局发言人较坦白，直言产能过剩比较严重的需要把市场出清，潜台词是＂国进民退＂更彰明。在中国特色社会主义中已没有回头箭的中国特色资本市场，假如民营资本逐渐无处容身，对内地经济将影响深远。

内地官媒在五月初发表＂权威人士＂专访，来个＂开局首季问大势＂，定调经济走势属L形，反对加杠杆刺激经济增长，并坚决推进供给侧改革。上半年经济数据包括GDP增速、投资增长、货币供应等，完全符合这基调，唯独民间投资急剧下滑令市场意外，但又不是完全无迹可寻。国家主席习近平在七月初召开的国企改革座谈会上，明言＂理直气壮做强做优做大国有企业＂，说得铿锵有力。至于总理李克强，只重提几句互联网+、大众创业、万众创新等口号。若然习李所吹奏的旋律有差异，稳增长与调结构孰先孰后？应更多地由市场决定资源配置抑或由政府决定一切？看来主旋律已定，谁主导路线很清楚。

几年前习李体制初登场，以深化经济改革做旗号，主张更多由市场话事，简政放权促进民营经济，曾带来憧憬。民营企业效益较高是不争事实，工业增加值数据可印证，可是去产能却主力拿民间投资开刀，皆因比向国企动手容易得多，既不影响官员仕途，也没有解决职工下岗的烦恼。当民间资本没什么稳妥出路，又恐去完产能再被去杠杆，资本要不是放在银行令反映活期存款的M1异常膨胀，要不就索性走到海外直接投资，这既浪费资源，又对中国经济毫无裨益。

在上半年经济数据公布后，市场看法好淡不一，有外资大行即时降低内地GDP增长预测，重点不在于百分之零点几的幅度，而是对供给侧改革能否真正对症下药有疑问。当前的宏观政策要符合权威定调，人行官员说已见＂流动性陷阱＂，暗示放水可免则免；新华社发文要求警惕楼市繁荣背后藏风险，意味调控随时要来。现在剩下国企担起推动经济的大旗，绩效却较低，未来须动用更多资源催谷投资，但单天难保至尊，要维持目前百分之六点七的经济增速，动力惟恐不足、事倍功半。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘