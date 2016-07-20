港报社评：投诉机制剥离医委会，可公平处理医患矛盾--明报7月20日

改革医委会的条例草案在立法会被拖死，事态反映两方面情况。一是荒谬的议事规则在少数议员操作下，使立法会再一次背离公衆利益，成为窒碍社会改革发展的阻力；二是少数医学界中人，将医生利益凌驾于公衆和病人利益，使市民看到专业团体假专业自主之名，行保护主义、达至利益倾斜之可怕。此事违背社会公义，损害市民利益，市民对此无可奈何只有哑忍，政府须采取行动，纾缓市民的愤怒和不满，别给社会增添不稳定因素。

医委会处理医疗投诉，长期以来都被诟病为＂医医相卫＂。政府提出的草案，只是迈出一小步，即使通过仍然无改医委会由医生占大多数、由医生主导和专业自主的实质。社会就改革医委会有高度共识，立法会各党派议员认同改革，包括接受政府提出的方案；至于医生和医学界主流力量，也大多数认同政府的改革。这样一条原本并无争议的条例草案，提交立法会之后，却因为少数医生和医学界中人基于私利提出反对，甚至虚构草案通过会放宽内地医生来港执业、降低本港医疗水准等谎言，误导社会，导致一些医科生接收了错误信息，加入静坐等抗争行动。另外，医学界在立法会的代表梁家骝医生，用尽议事规则漏洞，以要求点算人数方式＂拉布＂，到后期还有少数泛民议员见风转舵，加入＂拉布＂，于是出现草案被拖死、本届立法会烂尾，以不光彩方式落幕的结局。连带骨灰龛条例和消防修订条例，也被迫流产。

审视医委会改革整个过程，充分说明少数医生和医学界中人＂医医相卫＂，保护小圈子利益，不惜以杜撰、误导等手段，置公衆利益与病人利益于不顾。至于那些临阵转軚的泛民议员，在出卖市民利益的同时，仍然满口大义凛然；如此虚假表演，何其污糟邋遢。市民无权无势，对于医事权益继续被剥削，只能哑忍，不过，议员背离市民利益，他们会否继续占据议席，只能寄望市民用好手中一票，决定是否容许公衆利益继续被这类代议士践踏。至于医委会改革，经过今次事件，值得公衆和政府全面深入思考。

今次事件，反映部分医生和医学界中人，变相挟持整个医学界与市民为敌。他们的表现说明，医委会必须改革，同时反映＂医医相卫＂的程度，并非政府所提出的改革方案可以解决。社会公衆接受专业团体以专业自主原则，处理与其他社会持份者的关系，是假设专业团体会公平公正处事，顾及业界利益和公衆利益的平衡；设若一个专业团体以专业自主之名，行保护主义之实，只是顾及业界利益，牺牲公衆利益，或是公衆利益只为业界利益服务，成为业界利益凌驾公衆利益的局面，则这样的专业团体是否仍然应该拥有法定权力，处理业界与其他持份者的关系，就值得商榷。医委会应否继续处理对医生的投诉，就是这类性质的事务。

从事态发展，在现行医委会架构不变之下，若说可以改善对医生投诉的处理，已经不可能，因为累积了超过900宗个案，有些投诉需时9年才解决，便已说明一切。另外，今次拖死草案，反映部分医生仍然致力维持医生在医委会的绝对优势、继续的绝对专业自主和专业主导；以这样的取态，很难想像医委会将洗心革面，践行公义。因此，社会应该跳出现行格局思考，另行成立机制处理对医生的投诉，使医生和公衆、病人的利益，得到公平合理照顾。

医委会改革条例草案被拖死之后，社会上有愈来愈多的声音，提出和要求把对医生投诉的处理，从医委会独立出来。曾任医委会主席的麦列菲菲，在医学界地位隆崇，她就批评＂有一班医生保护主义＂，表示最理想是专业自主，若一旦失衡，医生保护主义愈来愈严重，忽视市民和病人需要，她建议长远可考虑另设独立投诉机制。此外，社会人士和病人组织等，发出类似声音就更多和更强烈了。医生恍似成为一个特权阶级，他们要维系的利益与社会的矛盾，看不到可以怎样调和。因此，政府应该抛弃幻想，推动把对医生的投诉处理自医委会剥离出来，成立一个法定组织负责，由退休大法官担任主席，强化其公平公正性质，增加市民的信心和信任，使日后医患关系处于平等位置，而非向＂医医相卫＂利益倾斜。政府应该即时开展相关程序，即使本届政府不能完成，但是开了头之后，下届政府可以立即跟进，务必使市民在医患矛盾中，尽快得到公平合理对待。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘