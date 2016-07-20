主要国家经济指标预测--7月21日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月21日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 -- 顺差37.86 0645 法国企业景气指数 7月 101 102 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 6月 92.00 91.41 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 34.17 0830 英国零售销售(较前月) 6月 -0.6% +0.9% (较上年同期) +5.0% +6.0% 扣除能源的零售销售(较前月) -0.6% +1.0% (较上年同期) +4.8% +5.7% 1145 欧洲央行利率决定(再融资利率) 7月 0.00% 0.00% (存款利率) 负0.40% 负0.40% 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 +0.2% +0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月16日当周 26.5 25.4 四周均值(万人) -- 25.9 续请失业金人数(万人) 7月9日当周 214.5 214.9 1230 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 正5.0 正4.7 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 5月 -- +0.2% (较上年同期) -- +5.9% 房屋价格指数 -- 233.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 548 553 成屋销售(较前月) -0.5% +1.8% 1400 美国领先指标(较前月) 6月 +0.2% -0.2% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超25,491 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,068 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月20日(三) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 +0.4% +0.2% (较上年同期) -2.2% -2.4% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 5月 盈余154 -- 经季节调整经常帐(亿欧元) 盈余308 -- 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) 467 -- 0830 英国请领失业金人数(千人) 6月 增加0.4 增加3.5 按ILO标准计算的失业率 截至5月的三个月 4.9% 5.0% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.3% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.2% +2.3% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 5.9 -- 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 614.3 -- 抵押贷款再融资指数 2843.7 -- 1400 欧元区消费者信心指数 7月初值 负7.9 负8.0 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 7月 正3 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王丽鑫/陈宗琦；审校 王兴亚)