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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 07:15 BJT

****主要国家经济指标预测--7月21日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值     

    7月21日(四)
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                       6月           --   顺差37.86
    0645 法国企业景气指数                           7月           101        102
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)           6月         92.00      91.41
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                      --       34.17
    0830 英国零售销售(较前月)                       6月         -0.6%      +0.9%
                     (较上年同期)                               +5.0%      +6.0%
             扣除能源的零售销售(较前月)                         -0.6%      +1.0%
                               (较上年同期)                     +4.8%      +5.7%
    1145 欧洲央行利率决定(再融资利率)               7月         0.00%      0.00%
                         (存款利率)                           负0.40%    负0.40%
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)               5月         +0.2%      +0.1%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           7月16日当周      26.5       25.4
                 四周均值(万人)                                   --        25.9
                 续请失业金人数(万人)           7月9日当周      214.5      214.9
    1230 美国费城联邦储备银行制造业指数             7月         正5.0      正4.7
    1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)   5月           --       +0.2%
                                     (较上年同期)                 --       +5.9%
                                 房屋价格指数                     --       233.8
    1400 美国成屋销售年率(万户)                     6月           548        553
             成屋销售(较前月)                                   -0.5%      +1.8%
    1400 美国领先指标(较前月)                       6月         +0.2%      -0.2%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周           --  买超25,491
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --   卖超3,068

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值    预估值
    
    7月20日(三)
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)               6月      +0.4%     +0.2%
                           (较上年同期)                         -2.2%     -2.4%
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)              5月    盈余154       -- 
               经季节调整经常帐(亿欧元)                       盈余308       -- 
               直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                    467       -- 
    0830 英国请领失业金人数(千人)                      6月    增加0.4   增加3.5
             按ILO标准计算的失业率            截至5月的三个月    4.9%      5.0%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)             +2.3%     +2.3%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)           +2.2%     +2.3%
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                         7月        5.9       -- 
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周      614.3       -- 
                抵押贷款再融资指数                             2843.7       -- 
    1400 欧元区消费者信心指数                      7月初值      负7.9     负8.0
    2300 日本路透短观制造业景气判断指数                7月        正3       -- (完)             
 
        
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王丽鑫/陈宗琦；审校 王兴亚)

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