欧洲经济指标预测--7月21日-7月28日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月18日当周 7月21日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 -- 顺差37.86 0645 法国企业景气指数 7月 101 102 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 6月 92.00 91.41 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 34.17 0830 英国零售销售(较前月) 6月 -0.6% +0.9% (较上年同期) +5.0% +6.0% 扣除能源的零售销售(较前月) -0.6% +1.0% (较上年同期) +4.8% +5.7% 1145 欧洲央行利率决定(再融资利率) 7月 0.00% 0.00% (存款利率) 负0.40% 负0.40% 7月22日(五) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 48.0 48.3 服务业PMI 49.5 49.9 综合PMI 49.2 49.6 0730 德国Markit制造业PMI 7月初值 53.5 54.5 服务业PMI 53.2 53.7 综合PMI 53.7 54.4 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 5月 -- +1.0% (未经季节调整，较上年同期) -- -11.30% 0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 5月 -- +2.1% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 0800 欧元区Markit制造业PMI 7月初值 52.0 52.8 服务业PMI 52.3 52.8 综合PMI 52.5 53.1 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 7月 50.0 52.1 服务业PMI 49.2 52.3 0900 意大利零售销售(经季节调整，较前月) 5月 -- +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.5% 1000 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 6月初值 -- 顺差32.6 7月25日当周 7月25日(一) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 7月 -- 108.7 现况指数 -- 114.5 预期指数 -- 103.1 1000 英国CBI总工业订单差值 7月 -- 负2 7月26日(二) 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 6月 -- 42.187 7月26-29日 0600 德国进口物价(较前月) 6月 -- +0.9% (较上年同期) -- -5.5% 0600 德国实质零售销售(较前月) 6月 -- +0.9% (较上年同期) -- +2.6% 7月27日(三) 0600 德国GfK消费者信心指数 8月 -- 10.1 0600 瑞士瑞银消费指标 6月 -- 1.35 0645 法国消费者信心指数 7月 -- 97 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- +0.3% 0800 意大利企业信心指数 7月 -- 102.8 0800 意大利消费者信心指数 7月 -- 110.2 0800 欧元区M3货供额(年增率) 6月 -- +4.9% 针对家庭放款 -- +1.6% 0830 英国GDP(较前季) 第二季初值 -- +0.4% (较上年同期) -- +2.0% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 7月 -- 正4 7月28日(四) 0600 英国Nationwide房价(较前月) 7月 -- +0.2% (较上年同期) -- +5.1% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 7月 -- 减少0.6 未经季节调整失业人数(万人) -- 261.4 经季节调整失业率 -- 6.1% 经季节调整失业人数(万人) -- 269.0 0800 意大利薪资指数(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.6% 0900 欧元区企业景气指数 7月 -- 0.22 经济景气指数 -- 104.4 工业景气指数 -- 负2.8 服务业景气指数 -- 10.8 消费者信心指数终值 -- 负7.3 消费者通胀预期指数 -- 5.1 生产者通胀预期指数 -- 0.7 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月初值 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.2% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.3% 2305 英国GfK消费者信心指数 7月 -- 负1 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结