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市场报道 | 2016年 7月 21日 星期四 07:51 BJT

****欧洲经济指标预测--7月21日-7月28日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值
    
    7月18日当周
    
    7月21日(四)    
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                       6月           --   顺差37.86
    0645 法国企业景气指数                           7月           101        102
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)           6月         92.00      91.41
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                      --       34.17
    0830 英国零售销售(较前月)                       6月         -0.6%      +0.9%
                     (较上年同期)                               +5.0%      +6.0%
             扣除能源的零售销售(较前月)                         -0.6%      +1.0%
                               (较上年同期)                     +4.8%      +5.7%
    1145 欧洲央行利率决定(再融资利率)              7月          0.00%      0.00%
                         (存款利率)                            负0.40%    负0.40%
    
    7月22日(五)        
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)      7月初值        48.0       48.3
                   服务业PMI                                     49.5       49.9
                   综合PMI                                       49.2       49.6
    0730 德国Markit制造业PMI                      7月初值        53.5       54.5
                   服务业PMI                                     53.2       53.7
                   综合PMI                                       53.7       54.4
    0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月)          5月          --       +1.0%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --     -11.30%
    0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月)          5月          --       +2.1%    
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --       +0.1%
    0800 欧元区Markit制造业PMI                   7月初值         52.0       52.8
                     服务业PMI                                   52.3       52.8
                     综合PMI                                     52.5       53.1
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                    7月         50.0       52.1
                        服务业PMI                                49.2       52.3       
    0900 意大利零售销售(经季节调整，较前月)          5月          --       +0.1%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --       -0.5%
    1000 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)          6月初值          --    顺差32.6 
    
    7月25日当周
    
    7月25日(一)
    0800 德国Ifo企业景气判断指数                     7月          --       108.7
                    现况指数                                      --       114.5
                    预期指数                                      --       103.1    
    1000 英国CBI总工业订单差值                       7月          --         负2  
    
    7月26日(二)
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 6月          --      42.187
    
    7月26-29日
    0600 德国进口物价(较前月)                        6月          --       +0.9%
                     (较上年同期)                                 --       -5.5%   
    0600 德国实质零售销售(较前月)                    6月          --       +0.9%
                         (较上年同期)                             --       +2.6% 
     
    7月27日(三)    
    0600 德国GfK消费者信心指数                       8月          --        10.1  
    0600 瑞士瑞银消费指标                            6月          --        1.35
    0645 法国消费者信心指数                          7月          --          97
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)             6月          --       +0.3%
    0800 意大利企业信心指数                          7月          --       102.8
    0800 意大利消费者信心指数                        7月          --       110.2     
    0800 欧元区M3货供额(年增率)                      6月          --       +4.9%
               针对家庭放款                                       --       +1.6%    
    0830 英国GDP(较前季)                      第二季初值          --       +0.4% 
                (较上年同期)                                      --       +2.0%    
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值               7月          --         正4  
    
    7月28日(四)
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                  7月          --       +0.2%
                           (较上年同期)                           --       +5.1%    
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)            7月          --     减少0.6
             未经季节调整失业人数(万人)                           --       261.4
             经季节调整失业率                                     --        6.1%
             经季节调整失业人数(万人)                             --       269.0  
    0800 意大利薪资指数(较前月)                      6月          --        持平
                       (较上年同期)                               --       +0.6%  
    0900 欧元区企业景气指数                          7月          --        0.22
               经济景气指数                                       --       104.4
               工业景气指数                                       --       负2.8
               服务业景气指数                                     --        10.8
               消费者信心指数终值                                 --       负7.3
               消费者通胀预期指数                                 --         5.1
               生产者通胀预期指数                                 --         0.7    
   1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     7月初值          --       +0.1%
                                 (较上年同期)                     --       +0.2%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                          --       +0.1%
                            (较上年同期)                          --       +0.3%    
   2305 英国GfK消费者信心指数                       7月           --         负1   (完)    
    
      
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