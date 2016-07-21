专栏节选：台股上9,000，窗外还有蓝天！--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自7月21日出版的当期「老谢开讲」专栏) 全球资金行情延续，台股意外站上9,000点，改写今年新高；在这波类似去年万点行情的走势中，具有本业转亏为盈、公司大幅转型、经营者企图心等特征的潜力股，值得投资人留意。

在一连串黑天鹅事件撞击中，台股在十分不被看好的情况下，再度攻上九千点关卡，大家都在问台股为什么有这个实力？这一波意外的多头行情可以延续多久？

这是全球资金行情的延续，台股也是资金行情的受益者之一，六月二十三日英国脱欧公投，结果震撼全球，但是英国脱欧公投效应很快云淡风清，美股六大指数除了生技类股外，标普五○○及道琼指数纷纷再创历史新高，道琼指数最高涨到一八五五七．四三点，标普五○○指数也写下二一六九．○五点的历史纪录，有了美股当灯塔，全球股市再掀起新一轮资金行情。

台股在英国脱欧公投后，一度面临八千点保卫战，国安基金一度考虑进场，但是半个月光景，台股又意外写下九○二二．八九点的今年新高纪录，台股居然能步步走高，关键是外资的力量。

**外资加持！台积电、大立光、中华电冲锋**

台股今年再上九千点，戏码与去年外资力拱台积电、大立光，将加权指数拉升到一○○一四．二八点相近。上次台股万点行情昙花一现，当时有三档带动市场的重量级个股，一是台积电涨到一五五元，市值首度突破四兆元新台币，另一个是大立光涨到三七一五元，另一档是汉微科的二五八五元，今年行情仍然由外资带头，其中台积电继续昂首，股价最高来到一七一．五元，市值达四．四兆元新台币，另一个是大立光发布第二季季报再传捷报，上半年税后EPS（每股纯益）五十四．五二元，股价再站上三五二五元高价，三是配息最稳定的中华电信上半年交出EPS二．九三元的好成绩，带动股价创下一二五．五元的历史新高。

台积电、大立光及中华电信，成了今年带领台股的新三宝。这其中，外资持有台积电的比率再度写下七九．○三％的历史新高纪录，外资持有大立光比率也创下五四．一六％的新纪录，在全球负殖利率公债已逼近十四兆美元的压力下，台股的高配息，成为全球资金最安全的避难所。

今年上半年结束，外资净汇入二○四七．九六亿美元，已直逼去年全年二○四八．二八亿美元的纪录，外资带动台股，也使得台股出现外资热、内资冷的「两个世界」，外资占市场成交比重从二○一一年的二一．七八％上升到今年六月底的三○．五五％，外资持有上市公司总市值也从证所税冲击前的三二％，到六月底止突破三九％，外资左右了台股半边天，会涨的公司几乎都由外资启动。

但是作为内资的指标却出现新低效应，例如，上半年台股日成交值只剩下七一二亿元，比一三年受证所税冲击时的日均量七六九亿元还低，台股今年上半年周转率只剩下三○．六九％，全年可能只有六○％左右，这比去年创下的七四％新低可能再创新低纪录，同时作为观察散户指标的市场融资余额也创了一千三百亿元新低。

很多人都在问，台股九千点之后，到底还有没有机会？最简单的方法，当然是跟着外资走，只要外资汇入台股不停歇，指数很容易被推升；但是，本土投资人反而不太在乎指数涨跌，可留心台股市场中独特的「物美价廉股」。

今年整体大环境不佳，台股却出现一些低价翻身股，因为十元面额的制度，一般人投资新事业都是从十元起跳，但是有很多中小型公司在台积电、大立光光芒遮蔽中，逐渐被市场轻忽遗忘，这些过去乏人问津的中小企业，有的是在车电产业找到再生之路；有的是在产业恶性竞争中，因为竞争者出局，逐渐从谷底爬出；有的是企业重新改造，逐渐翻身，富有生命力的中小企业，也许是未来本国投资人在外资主导的台股市场中最稳当的投资目标。

上周在一场饭局中遇到光宝集团董事长宋恭源，过去一年来，光宝作为台湾电子股天字第一号的上市公司一点也不漏气，光宝也是外资大力加码的目标，外资持股五四．○四％，光宝股价也从二十八元大涨到四十九．八五元，但是，让宋恭源董事长最感欣慰的是旗下金居开发。

**团队更换！金居告别连五年亏损股价劲扬**

金居是一家PCB（印刷电路板）上游的铜箔厂，过去几年铜价不振，铜箔产业竞争激烈，金居连续亏损五年。宋恭源说，他去当金居董事长本来是要去清算的，金居每股净值一度创下七．四五元，其后痛定思痛，彻底更换经营团队，后来金居决定进军车用电池铜箔市场，连续亏损五年的金居首季正式转亏为盈，营业利益从负○．六亿元，变成获利○．七亿元，毛利率从一．一七％上升到一一．○七％，ROE（股东权益报酬率）也从负一三．七一％，首季转成正三．二二％，营运出现明显转机，股价也从七．八二元，大涨到二十三．一元，这是丑小鸭蜕变的最明显个案，金居营运好转，又为光宝集团增添了一家具有潜力的子公司。

金居从竞争激烈的PC产业铜箔切入车用；类似企业如敬鹏在车用PCB开花结果，一年来股价从三十五．八元大涨到七十三．八元；很多电子零组件股都在车用领域找到一片天，最具代表性的是同致，在倒车雷达找到一片天，今年股价一度大涨到五九五元；过去也以行车记录器与车用摄影机闻名的昇锐，前几年因为中国的安全监控产业恶性杀价陷入亏损，今年期待在车用产品寻找翻身机会。

另一家翻身的是连接线厂鸿硕，过去鸿硕有六成营收来自监视器讯号线，今年切入车用连接线及HDMI线材，首季营业利益率年成长超过八倍，股价也从九元大涨到三十九．五五元。长盛是最明显转型到车用连接器的厂商，过去几年还是亏损，去年车用比重拉高到八成，EPS出现二．二九元佳绩，股价从十五元涨到五十元。很多PC零组件厂，逐渐在车电产业找到出路，如神达集团旗下的华孚，今年就创造大惊奇。

华孚是二线镁铝合金机壳厂，过去可成、铠胜获利大爆发，华孚却一直处于亏损状态，每股净值最惨跌到五．○六元，后来从NB切入手机，再到汽车零组件，最近宣布进军VR（虚拟实境）机壳，经营渐趋灵活。华孚首季本业出现○．二六亿元获利，一年来股价从五．七七元涨到十五．九五元，这是标准的转机股，在车用组件寻找利基空间，可能是中小厂重新找到春天的一条重要通道。

**产业竞争！胜华破产，二线中小面板厂回稳**

另一个是面板及触控面板产业艰困，但是自从胜华破产倒闭，二线中小尺寸面板厂逐渐站稳脚步，最明显的是大同集团旗下的凌巨从五．二八元涨到二十五．○五元，凌巨连亏多年，二○一四年出现小盈讯号，去年获利四．四七亿元，EPS一．○一元，凌巨首季营业利益一．七二亿元，比去年本业首季亏损○．四五亿元大有进展，最明显的是毛利率从七．二三％拉升到一五．○七％。

类似凌巨的转机特质，在全台、晶采、久正也都看得见，其中全台毛利率拉高到二一．四六％，首季本业获利○．八三亿元；晶采营业利益也拉高到四七八九万元，毛利率拉高到二五．三五％；最突出的是本来已快打入全额交割的久正，毛利率从一○．六八％拉高到一八．六五％，营业利益从去年首季的三百万元，拉高到○．四九亿元，久正每股净值最惨时只剩三．六二元，如今慢慢拉高到五．五八元，还没有脱离危险状态，不过今年股价从二．七元大涨到七．九一元，乍看不起眼，但是股价已涨了近两倍。

胜华宣告破产，给了二线中小尺寸面板厂翻身机会，也终结了这些公司十年配不出股息的现象，像全台今年配○．三元现金，凌巨也配出○．一元股息，晶采每股配发○．八五元，这些卧薪尝胆多年的公司，如今有能力配现金股息，也代表了体质比以往健康。

产业竞争到了极限，开始调整出一些体质好转的公司，例如，CD-R可说已濒临绝境，就看谁不支倒闭，中环、铼德都在奋战中。像钰德在预录市场最大竞争对手阵亡，产业逐渐恢复秩序，首先是钰德连续四年买回库藏股，将资本额降到十四．二五亿元，瘦身有成；其次是今年钰德配出○．八元现金，钰德本业从去年出现获利，毛利率拉升到三四．四％，每股净值上升到十五．○五元，且钰德持有今年转机力道十足的铼宝股票八．五七％，总共有二一四一张，这是市场上最显着的价值股。

还有汽车碰撞钣金的耿鼎，去年最惨时，股价跌到四．二四元，但去年第三季后本业转盈，毛利率从一七％升到二四．六八％，最重要的是本业获利○．八六亿元，这等于是每股获利○．四八元，在这个获利大翻转的讯号下，股价站上十元面额，这是很容易从财报变化找到的转机股。

公司经营者愿意改革，找到好的经营团队，市场都会给予掌声。像是网路设备厂友讯，过去一直是绩优股，但是前董事长高次轩去世后，经营阶层陷入恶斗泥淖，股价从八十八元跌到七．八二元；反而智邦由黄安捷重组经营团队，并找来中华电信前董事长李炎松坐镇，股价从十二元，涨到五十一．四元，生产同样产品的两家企业，命运完全不同，关键全在经营者，这也印证了选股旨在选人。

**财报讯号！本业获利转盈，发掘转机股第一步**

所以，当市场焦点都在台积电、大立光这些出类拔萃大型股身上的时候，本土投资人若不愿跟随外资脚步，最好的方法是勤做功课，寻找被市场低估的潜力股，这类公司也许知名度不高，不过可以从几个讯号去寻找具有转机的个股，第一个是转亏为盈，尤其是营业利益。

一家亏损公司乍见营业利益转正，这是值得追踪的讯号，像久正跌到二．七元，耿鼎跌到四．二四元，都是值得切入的股价，此时还要再看毛利率变化，如果毛利率、营益率逐季上升，这个转机讯号会更明确，这是从财务报表上看出的讯号。

二是从消息面看公司的转型大动作，像很多电子零组件股宣称切入车用系统，要看看产品是否奏效，像同样宣布切入倒车雷达，同致大放异彩，昇锐仍然还在探索转型之道。

三是经营者的企图心，包括经营团队是否真正发挥效益，这次金居开发给大家上了一课！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。