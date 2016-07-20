港报财经评论：欧洲走资急急脚，新兴市场吸金强--信报7月20日

欧洲走资急急脚，新兴市场吸金强/ 习广思

恒指逼近二万二点后，开始有回吐压力，恒指昨天收报21673点，跌129点。本周影响环球股市的宏观消息不多，连串大龙凤将于下周上演，包括美国联储局、日本央行议息会议，以及美国公布第二季GDP增长数据。虽然昨天股市调整，但避险资产表现不强，日圆偏软，10年期美国国债价格略为反弹，恒指短期仍有机会上试二万二关。

欧洲政经环境愈来愈难看得通，英国脱欧、意大利银行危机、土耳其军事政变＂流产＂，政局不明，加上无日无之的恐袭事件，继法国尼斯货车大屠杀后，德国昨天有一个阿富汗难民持利斧在火车上袭击香港游客，今明两年欧洲还有多个重要公投和大选，政经前景变数何其多。

英国公投脱欧后，英镑大泻，不少人摩拳擦掌准备到伦敦＂执平货＂，但通常经过一轮大跌后，首批进场的投资者成为＂炮灰＂的机会颇大。脱欧公投的经济影响，暂时能反映的经济数据不多，这也是英伦银行暂延减息的理由。

德国的欧洲经济研究中心ZEW昨天公布7月投资者及分析员对前景看法的指数，由6月的19.2跌至负6.8，是2012年11月以来最差，原因是脱欧公投的效应。英镑有机会再下试1.3之下低位。

笔者一直相信以英国人政治上的老练，最终会找到一个低成本的脱欧方法，但谈判需天时地利，各样条件都要齐备才能成事，其中一个条件就是英国经济须到绝境，赞成脱欧的选民才会接受一个较宽松的移民限制方案，做到似有限，实无限，让欧盟能接受。另一个条件是欧盟基于区内的政治现实，愿意作出妥协，放宽对成员国的限制，同时也让英国有条路走。不过，在适合的谈判气候出现前，相信政经环境要先到绝境，过程中欧洲投资会十分动荡，精明的投资者自然走为上着。

另一家大行摩根士丹利亦下调今明两年中国GDP预测分别至6.4%及6.2%，＂人仔＂兑美元年底见6.82，明年底则见7.26。大摩中国经济指数显示，在近年经济下行的大形势下，中央分别于2012年及2015年出招进行微刺激，放松货币及财政政策，令经济可以在下降通道内有序回落，不致硬着陆。该指数包涵了6个子指数，分别为电力产量、汽车销售、钢铁生产量、财政开支及实质进出口增长等，该指数近期开始见顶回落。不过，又未到要政府打救的阶段。

纵使大行下调经济预测不是好消息，但笔者也要补充一句，经济下行不代表股市不能升，2014年至2015年5月期间，摩根士丹利中国经济指数持续向下走，但国指升了约50%，炒股有时与经济预测是两回事。＂人仔＂贬值是经济自我调节的结果，货币贬值的股市，往往是外资买入的时机。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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