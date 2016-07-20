港报财经评论：神华迎国企改革机遇--经济日报7月20日

神华迎国企改革机遇/ 林瑞芬

港股连续6日上升，累计升幅逾1200点，连日寸进昨日终回吐，恒指收报21673点，跌0.6%；国指收报8988点，跌幅1.1%，大市成交额近550亿元。

环球股市近日反弹，在市场畏险的情绪暂时降温之下，预计欧洲央行于周四召开的货币政策会议，将可能按英国央行出牌，以不变应万变，尽量保留更多有限的弹药，以备未来形势更为不妙时而动用，为防令市场人士失望，欧洲央行都有可能在会议中，释放一些宽松的讯号，令市场保持憧憬。

大市在之前连日上涨但只能寸进，成交额始终不配合，后市在恒指逼近22000，国指逼近9300高位阻力关键下，股民还是保持高度审慎态度，半分醉半分醒，两手准备！回吐，恒指不宜失守20600点，而国指就不宜失守8500点。

上证昨收报3036点，微跌0.2%，在逼近3100阻力前，在面临抉择时，所谓不进则退。遇有回吐，不宜失守2950支持。A股在去年泡沫爆破后，今年谈大回升，还是尚早，今年下半年上证如能破3100升抵3300左右，已是最大极限，但下面支持2700至2800，普遍预期只余结构性的机遇，业绩面为盾，改革红利为矛。国企改革需时，红利的释放就要有耐性接收。近日，国资委发布十项改革试点中的五项试点名单，包括20家央企，这是两年前首批央企改革试点后的第二批，被意味国企改革进入落地期，试点先行，意义重大。

据申万宏源证券分析，当中五项试点，按对资本市场的影响大小排序，依次是国有资本投资公司＞国有资本运营公司＞央企兼并重组＞落实董事会职权＞剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题＞国企资讯公开工作，最重要的是新公布的6家国有资本投资公司，拥有整合本行业资源、紮实龙头地位并获取投资收益的改革红利，投资机会也最多，而国资运营公司3月已公布，这次确认有望加快资本运作步伐。

国资投资公司和运营公司的区别在于两方面：

一、目的和任务不同。国资投资公司通过开展投资融资、产业培育和资本整合等，投资和发展国民经济的重要行业、关键领域、战略性新兴产业和优势支柱性产业；而国资运营公司通过转让等方式获得资产品质相对差的国企股权，通过股权运作、价值管理、有序进退等方式，投资、持有和运营国有股权。

二、考核不同。国资投资公司考核产业战略目标为主，国资运营公司考核国有资产保值增值为主。

基于预期下半年各地国改和试点加速，申万宏源就指，煤炭龙头可看好，神华集团列入国资投资公司，加上非煤主业的涉煤央企将退出煤炭行业，有助于中国煤炭行业的产业整合，集中度有望显着提升。另银河国际指出，尽管中国神华（01088）和中煤能源（01898）两家公司在去年6月否认了合并传闻，但相信，在神华集团被选为开展国有资本投资公司试点后，其进行并购重组的机会有所增加。这或代表神华集团在煤炭业的供应侧改革中担当主要角色，目前神华的市净率为0.87倍，而中煤更低，仅0.6倍。

回说煤炭业，正在逐步释放供给侧改革的红利。2016年上半年供给侧稳步推进，供给收缩明显，煤价反弹趋势明显。2016年1至6月份中国煤炭产量16.28亿吨，同比下降9.7%，其中6月份煤炭产量下降16.6%。这启示供给侧改革稳步推进的成果。上半年动力煤价格均价每吨389元（人民币．下同），同比下降14.9%，但是二季度均价每吨395元，环比一季度涨幅3.4%，煤价结束下探，反弹趋势明显。7月15日，神华集团上调过口直达煤价格，凸显了目前产地与港口煤源均持续紧张的局面，也透露出市场惜售，看涨情绪浓厚，8月提价预期续增强。动力煤两个旺季都在下半年，煤炭股的第二季业绩才刚改善，有条件于第三季延续改善趋势。附图所见，神华于今年6月才开始反覆弹升之步伐，短綫或遇回吐，但如稳守100天綫近12.8元水平，反弹浪可未完。据月内里昂报告指出，在煤价预测上升下，预期神华的盈利增长动力趋向正面，预期自由现金流收益率达10%，目标价由13港元调升至15.5港元，昨收报15.1港元。

按神华规划2016年生产商品煤2.8亿吨，与2015年保持一致，从目前情况来看，生产的控制实现较理想。2016年1至5月，90家大型煤炭企业原煤产量完成9.36亿吨，同比减少0.83亿吨，下降8.1%；而神华截至今年5月止，共计生产商品煤1.17亿吨，去年同期生产1.165亿吨，可以看到行业的整顿限产，对于神华当前的煤炭生产没有明显的不利影响。此外，今年一季度，由于神华减少折旧、生产辅助费用和矿务工程费用等，进一步降低成本，当前资产每单位生产成本每吨106.3元，同比下降7.5%。相信神华未来继续通过降低人工成本、能源成本等措施来改善利润。（完）

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