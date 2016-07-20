台湾货币市场：市场资金充裕惟短率持平，关注台积电股利入帐后动向

* 资金充裕，惟短率大致持稳
* 市场关注台积电明日股利入帐后动向
* 短票利率未破0.30%铁板价
* RP利率维持上日水准
记者/罗两莎
路透台北7月20日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周三大致持稳。资金调度人士说，今天整
体市场资金仍相当充裕，但略显分配不均，部分大型银行有资金小短口，在市场反向拆入，
惟央行今天未调整隔拆利率开盘价，使拆款利率大致持稳于上日水准。
他们表示，高达1,555.8亿台币的台积电现金股利将在明天发放，目前资金均已〞归位
〞，先前因股利发放因素而拉〞紧〞报的状况亦解除；料明天将有逾1,200亿台币台积电股
利流往外商银行，外资在领到股利后是否立即汇出备受闗注。
〞这几天比较紧张是台积电现金股利，但现在都安排好了。〞一银行资调人员说。
他们指出，明天台积电股利入帐后外资是否立即汇出，目前还很难预估；倘若大举汇出
，多少对市场资金及汇率有所影响；反之如果是留在台湾，因资金还是在银行体系，对市场
冲击即有限。
票券商资调人员说，因今天市场资金状况跟昨天差不多，拆款利率亦维持在原水准，14
天拆款利率在0.30-0.31%间，〞大型银行开始做跨月，等于给我们吃下定心药丸。〞
大型银行资调人员称，今天资金状况跟昨天差不多，跨月拆借利率也开的跟昨天一样，
对银行拆借利率在0.28%，票券商则为0.30%。
台湾银行间隔夜拆款利率开盘报0.176%，与上日开盘价相同。
本地时间12:10 今日报价 上日收盘
台币兑美元 32.013 31.991
台湾加权股价指数<.TWII 8,983.80 9,034.87
>
隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.177%
利率
--隔夜拆款利率区间 0.176-0.176% 0.176-0.220%
--一周拆款利率区间 0.178-0.300% 0.176-0.300%
--两周拆款利率区间 0.240-0.310% 0.178-0.310%
**短票利率不变**
短票方面，票券商交易员指出，今天市场资金依然相当充沛，钱很好拿，但利率不变，
主要成交在0.30%。
他们说，由于市场资金相当充裕，银行买票意愿亦较热络，但银行对利率还是相当坚持
。
〞短票利率没有什么变动，主要成交在0.30%，有人开到0.31%，但我没做。〞一大型票
券商交易员说。
另一大型票券商交易员称，隔拆利率虽降至0.176%，短票利率却压不下去，〞已经到0.
176%了，是要怎样啦，(短票利率)也要反应一下嘛。〞
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.30%，区间在0.28-0.35%，
成交量为76.07亿台币；前日加权平均利率在0.298%，利率区间为0.25-0.35%，交易金额为8
5.49亿台币。
今日央行定存单到期金额为1,936亿台币，发行金额待稍晚公布。
本周到期央行定存单共1兆(万亿)2,970.3亿台币，分别为：周四2,318亿及周五1,615亿
。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为423亿台币，累计超额准备6,448亿台
币、加计前期1%的超额准备为8,727亿台币。
**RP利率无大变化**
债券附买回(RP)市场方面，票券商和证券商交易员均指出，今天整体市场资金相当充裕
，利率不变；但银行仍坚持在0.30%原水准。
〞今天感觉钱满多的，就是昨天差不多，但银行对利率很坚持，还是开在0.28到0.30%
，但没关系，你坚持你的，我还是让他们退(钱)。〞一大型票券商交易员说。
一大型证券商交易员则表示，今天整体资金相当多、利率不变，但比较关心的是，明天
台积电逾1,555亿台币现金股利将入帐，且有约1,200亿台币是被外资领走，外资是否大举汇
出亦备受关注。
今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率与上日水准一致，落在0.28-0.30%，与
银行承作的公债RP利率主要成交在0.30%，上日亦同在此水准。至于短天期及一个月天期公
司债附买回利率主要成交在0.35-0.36%，上日亦同。
今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率在0.21-0.25%，上日则落在0.21
-0.23%间；短天期公司债附买回利率与上日水准一致，主要成交在0.21-0.28%。(完)
(审校 杨淑祯)