《香港重要政经日程》--7月21日-8月4日

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
================== 今日重要政经消息=================
7月21日（周四）
公布6月份消费物价指数（CPI）。
10:30 谢瑞麟珠宝 股东周年大会。
11:30 迪生创建 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
7月22日（周五）
大众金融 公布中期业绩。
10:00 中海油田服务 在中国举行股东特别大会。
10:00 联合能源 股东特别大会。
7月25日（周一）
国际家居零售 公布全年业绩。
置富产业信托 公布中期业绩。
7月26日（周二）
公布6月份进出口数字。
港灯 公布中期业绩。
中国多金属 公布中期业绩。
中绿 公布全年业绩。
汇贤产业信托 公布中期业绩。
10:00 中航国际 在中国举行股东特别大会。
10:00 安东油田服务 在中国举行股东特别大会。
17:00 新秀丽 股东特别大会。
7月27日（周三）
中信大锰 公布中期业绩。
长江生命科技 公布中期业绩。
7月28日（周四）
恒隆集团 公布中期业绩。
恒隆地产 公布中期业绩。
中国自动化 公布中期业绩。
友邦保险 公布中期业绩。
ASM PACIFIC 公布中期业绩。
长江基建集团 公布中期业绩。
电能实业 公布中期业绩。
10:00 创维数码 股东周年大会。
15:00 中国油气控股 股东特别大会。
7月29日（周五）
公布6月份M-3货币供应数字。
公布6月底止外汇基金总资产。
滴达国际 公布全年业绩。
保发集团 公布全年业绩。
中信资源 公布中期业绩。
*铁建装备 1786.HK>公布中期业绩。
*新城发展控股 公布中期业绩。
*华津国际控股 公布中期业绩。
*米格国际控股 公布中期业绩。
*太平洋航运 公布中期业绩。
*保发集团 公布中期业绩。
*协同通信 公布中期业绩。
*天大石油管材 公布中期业绩。
14:00 中材股份 在中国举行股东特别大会。
8月1月（周一）
中电控股 公布中期业绩。
*理文化工 公布中期业绩。
*理文造纸 公布中期业绩。
14:00 永晖控股 股东特别大会。
8月2日（周二）
公布6月份零售销售数字。
和记电讯香港 公布中期业绩。
希慎兴业 公布中期业绩。
*华能国际电力股份 公布中期业绩。
*理文手袋 公布中期业绩。
12:00 周大福珠宝 股东周年大会。
8月3日（周三）
公布7月份日经PMI。
汇丰控股 公布中期业绩。
恒生银行 公布中期业绩。
渣打集团 公布中期业绩。
*廖创兴企业 公布中期业绩。
8月4日（周四）
宏利金融 公布中期业绩。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。