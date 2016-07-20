中国货币市场：隔夜资金仍偏紧七天成交上升，缴税影响步入尾声

路透上海7月20日 - 中国银行间市场周三资金面仍小幅偏紧，主要以隔夜品种相对紧俏 ，七天以上供需则尚可，成交也有所增加。交易员称，今日仍有缴税走款抽离银行间流动性 ，不过央行公开市场本周来连续小幅净投放维稳，整体而言货币市场尚属平衡。 上海一券商交易员称，资金面较前日变化不大，“隔夜比较紧，押信用债要加点借，押 利率应该还是可以加权，可能只是小机构略有点压力；不过七天的成交增多了，另外这周14 天开始跨月，加权价格也小幅上了一些。” 她表示，资金面压力不算太大，“这个月MLF续做也没有太多，资金紧了央行在公开市 场上小加一点量，足以对付了。” 华东一银行交易员称，本周资金面收紧主要是由于税款入库，7月缴税从15号开始，通 常发酵的过程都在3-5天左右。不过后续财政缴款因素对资金面的影响会否消退，还得看财 政存款投放的进度如何。 他亦提及，近期公开市场净投放规模不算太大，也说明资金面的波动较为可控，随着缴 税结束和逆回购持续操作，资金面接下来应该会好转一些。 中国央行公开市场周三进行750亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%； 据此计算，单日将净投放450亿元。不考虑MLF，本周以来公开市场累计净投放已超过2,000 亿。 据统计，本周共有2,010亿元两笔中期借贷便利(MLF)到期，其中周一到期835亿元，周 四(21日)1,175亿元；央行周一(18日)对14家金融机构开展MLF操作共2,270亿元。 此外，财政部还将于周四(21日)进行国库现金定期存款招标，期限三个月，计划存款量 500亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9914 2.0034 -1.20 七天 2.3082 2.2883 +1.99 14天 2.5832 2.5931 -0.99 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.4350 2.3950 +4.00 七天 2.4400 2.3600 +8.00 14天 2.4000 2.5000 -10.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0100 2.0100 +0.00 七天 2.4000 2.3700 +3.00 14天 2.7000 2.6500 +5.00 Shibor 其中:隔夜 2.0050 2.0030 +0.20 七天 2.3080 2.3080 +0.00 三个月 2.8615 2.8650 -0.35 (完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)