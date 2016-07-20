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亚洲 | 2016年 7月 20日 星期三 12:18 BJT

中国货币市场：隔夜资金仍偏紧七天成交上升，缴税影响步入尾声

路透上海7月20日 - 中国银行间市场周三资金面仍小幅偏紧，主要以隔夜品种相对紧俏
，七天以上供需则尚可，成交也有所增加。交易员称，今日仍有缴税走款抽离银行间流动性
，不过央行公开市场本周来连续小幅净投放维稳，整体而言货币市场尚属平衡。
   
    上海一券商交易员称，资金面较前日变化不大，“隔夜比较紧，押信用债要加点借，押
利率应该还是可以加权，可能只是小机构略有点压力；不过七天的成交增多了，另外这周14
天开始跨月，加权价格也小幅上了一些。”
          
    她表示，资金面压力不算太大，“这个月MLF续做也没有太多，资金紧了央行在公开市
场上小加一点量，足以对付了。”
    
    华东一银行交易员称，本周资金面收紧主要是由于税款入库，7月缴税从15号开始，通
常发酵的过程都在3-5天左右。不过后续财政缴款因素对资金面的影响会否消退，还得看财
政存款投放的进度如何。
    
    他亦提及，近期公开市场净投放规模不算太大，也说明资金面的波动较为可控，随着缴
税结束和逆回购持续操作，资金面接下来应该会好转一些。
    
    中国央行公开市场周三进行750亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%；
据此计算，单日将净投放450亿元。不考虑MLF，本周以来公开市场累计净投放已超过2,000
亿。 
    
    据统计，本周共有2,010亿元两笔中期借贷便利(MLF)到期，其中周一到期835亿元，周
四(21日)1,175亿元；央行周一(18日)对14家金融机构开展MLF操作共2,270亿元。
    
    此外，财政部还将于周四(21日)进行国库现金定期存款招标，期限三个月，计划存款量
500亿元。
        
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:42                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    1.9914     2.0034      -1.20
      七天                     2.3082     2.2883      +1.99
                                                  
      14天                     2.5832     2.5931      -0.99
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.4350     2.3950      +4.00
                                                  
      七天                     2.4400     2.3600      +8.00
                                                  
      14天                     2.4000     2.5000     -10.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.0100     2.0100      +0.00
                                                  
      七天                     2.4000     2.3700      +3.00
                                                  
      14天                     2.7000     2.6500      +5.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.0050     2.0030      +0.20
                                                  
       七天                    2.3080     2.3080      +0.00
                                                  
       三个月                  2.8615     2.8650      -0.35
                                                  
 (完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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