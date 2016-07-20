台湾债市：10年债殖利率连三日微收跌，多空角力下陷入量缩整理格局

* 10年公债殖利率连三日微收跌
* 五年新券标售变数令追价意愿谨慎
* 多空角力下陷入量缩狭幅整理格局
* 明日105/4殖利率暂估在0.65-0.69%
路透台北7月20日 - 台湾10年期公债105/4 周三连三日微收跌。交易员指出，由于五年期增额券105/8R 周五标售变数当前，影响追价意愿转趋谨慎，惟台股回调则利于多方护盘，多空较劲下105/4陷入量缩狭幅整理格局。
他们表示，因短线正值台积电 等企业巨额现金股利发放高峰，外资汇出疑虑增温恐不利于五年短券标售，且该券发行前交易殖利率今日也微收高，台债买气缩手致10年主流券105/4殖利率暂持在0.67%附近窄幅波动。
〞现在资金宽松、央行又动不动调隔拆利率，五年新券不会标太高。〞一位大型银行交易员说。
他并称，目前短券的风险并不高，又有养券空间，在台湾景气尚未明显好转之前，短券仍不失为有效资金去化的管道，不像长券端利率风险较高。
另位大型证券交易员也表示，短线台债殖利率维持低档盘整格局，只是周五将标售的105/8R近期表现疲弱，令市场观望气氛转趋浓厚，目前暂估五年增额券105/8R标在0.50%左右，对10年券105/4并不具太大攻击性。
美国公债价格周二上扬，因股市下滑、油价走软以及德国消费者信心疲弱压制风险意愿。尾盘指标10年期公债 收益率报1.557%，低于周一尾盘的1.587%。
此外，台湾股市周三收小跌，终止连八涨。分析师指出，因美股涨势减缓及亚洲股市普遍下跌；但今天台指期结算，尾盘跌幅缩减，指数守住9,000点大关；短线趋势偏多，大盘将维持高档震荡走势。
交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间料在0.65-0.69%；五年增额券105/8R殖利率主要区间在0.48-0.52%；至于20年券105/9期公债殖利率则料在1.16-1.18%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年 期别 (基点) (亿台币)
期
5 105/8 +0.50 0.5050% 0.5000-0.5050% 2.0
10 105/4 -0.37 0.6703% 0.6650-0.6770% 47.5
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30 105/7 没有成交
20 105/9 没有成交
10 105/4 0.6703%
5 105/8 0.5050%
3 105/1 没有成交
2 105/3 没有成交
(完)
(记者 詹静宜； 审校 张喜良)