《路透晚报》--7月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：实施稳健货币政策，降低企业融资成本--国务院总理

中国国务院总理李克强称，实施稳健的货币政策，要注重创新金融对实体经济特别是中小微企业的服务，降低企业融资成本，有效缓解融资难、融资贵。

--中国交通：2020年铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里--发改委

根据中国国家发展改革委员会发布的《中长期铁路网规划》，到2020年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市。

--中国经济：支持铁路总公司扩大发行铁路债券，扩大铁路发展基金规模--发改委

中国国家发展改革委员会基础产业司司长费志荣周三表示，支持铁路总公司扩大发行铁路债券，扩大铁路发展基金规模，鼓励社会资本投资建设铁路，国家现有的铁路都向社会资本开放。

--中国房地产：“地王”来势凶猛，却在风险防范上过于缺少监管信息--新华

新华社发布时评称，2016年成为“地王”之年，呈现来势凶猛的新特点，但有关这些“地王”身世的市场信息却有太多谜团，却有太多需要质疑。

--中国社会：拟选择部分地级市开展居家和社区养老服务改革试点--民政部

中国民政部和财政部最新印发通知，拟选择部分地级市（含直辖市的区）开展居家和社区养老服务改革试点，巩固居家和社区养老服务在养老服务体系中的基础地位。

--中国经济：下半年经济下行压力仍较大，CPI保持温和上涨--发改委专家

中国国家发改委专家预计，下半年国内经济下行压力仍然较大，预计全年经济增长速度在6.5-6.8%之间；下半年居民消费价格指数（CPI）将继续保持温和上涨态势，工业消费品价格下行压力减小，预计全年CPI涨幅在2%左右。

--中欧贸易：对欧盟在WTO起诉中国原材料出口管理措施表示遗憾--中国商务部

中国商务部条约法律司负责人称，对于欧盟对中国锑、铬、钴等11种原材料的出口关税和出口配额及相关管理措施提起世贸组织争端解决机制下的磋商请求表示遗憾，中方将根据世贸组织争端解决程序予以妥善处理。

--《分析师观点》台湾6月外销订单年跌2.4%优于预期，下半年有望持续复苏

台湾经济部公布，6月外销订单金额较上年同期跌2.4%，优于市场预估的下跌4.75%，但为连续第15个月衰退。经济部表示，预估7月外销订单金额将高于6月。

【金融】

--中国社会：上海近年最大“地下钱庄”案告破，冻结涉案8,100余万元--新华

新华社报导称，近年来上海涉案规模最大的横跨境内外“地下钱庄”案告破，上海警方抓获犯罪嫌疑人30余名，缴获涉案赃款折合625万元人民币，冻结涉案资金8,100余万元，查实涉案账户近两年的交易流水超过20亿元。

--中国人事：国务院任命郑薇为国家外汇管理局副局长

中国国务院决定，任命郑薇为国家外汇管理局副局长，任命刘小明为交通运输部副部长。外管局深圳分局网站2015年5月6日的信息显示，郑薇为人民银行深圳市中心支行党委委员、副行长，兼任国家外汇管理局深圳市分局副局长。

--中国金融：屠光绍出任中投公司副董事长、总经理--公司网站

全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司称，经国务院决定，董事会审议通过，屠光绍任中投公司副董事长、总经理，李克平不再担任中投公司副董事长、总经理兼首席投资官职务。

--香港金融：苹果Apple Pay支付服务周三正式在港开通，六间银行率先推出

苹果移动支付服务Apple Pay周三在香港正式开通，首批六间银行率先推出有关服务。六间银行分别是美国运通、渣打、恒生、星展香港、汇丰以及中银香港，另外两间机构东亚以及香港电讯则在筹备之中。

--台湾债市:柜买中心规划推债券ETF，惟交易税需先取消

台湾柜台买卖中心周三表示，将规划连结国外债券以及宝岛债的ETF(可上市交易基金)，只要财政部能够取消课征千分之一交易税的规定，预料今年将会先推出连结国外债券的ETF。

--路透基点：银行为台湾大同最高280亿台币的再融资贷款组建牵头团队

汤森路透旗下基点引述消息人士称，银行正在筹组安排行团队，竞标台湾上市的大同股份有限公司最高280亿台币(8.68亿美元)五年期贷款的牵头主办权。

--《焦点》成长前景黯淡及降息措施，反促成亚洲股债齐步“惊惊涨”

亚洲新兴市场股票及债券价格今年以来大涨，但不应该误以为这是看好亚洲的信任票，其实正好相反。由于被视为投资回报较佳，一些亚洲国家的10年期公债价格已升至接近纪录高位，债券收益率(殖利率)也跌至新低。“讽刺的是，低到离谱的债券收益率，正促使投资人投入股市，希望获得收益，”Natixis全球资产管理首席市场策略分析师David Lafferty指出。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行750亿元七天期逆回购，单日净投放450亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行750亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，单日将净投放450亿元。不考虑MLF，本周以来公开市场累计净投放已超过2,000亿。

--中国货币市场：隔夜资金仍偏紧七天成交上升，缴税影响步入尾声

中国银行间市场资金面仍小幅偏紧，主要以隔夜品种相对紧俏，七天以上供需则尚可，成交也有所增加。交易员称，今日仍有缴税走款抽离银行间流动性，不过央行公开市场本周来连续小幅净投放维稳，整体而言货币市场尚属平衡。

-中国债市动态：现券期货联袂走强，超长期限债表现亮眼

中国银行间债市早盘现券收益率下行，其中超长期限品种收益率下行明显，而国债期货继续高开高走。交易员表示，1-10年债收益率曲线不断走平，而流动性在持续宽松，市场从而蜂拥买入收益率较高的长期限债券。

--新债招标：中国七年续发国债中标收益率2.77%，低于预期--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的七年期续发固息国债， 加权中标收益率2.77%，低于此前2.82%的预测均值。另据财政部稍后公告，该期国债实际发 行量374.5亿元人民币，意味着在330亿元招标量的基础上，获得了44.5亿元的追加认购。

--新债招标：农发行15年增发债收益率3.5246%，20年3.5812%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的15年、20年固息增发债，中标收益率分别为3.5246%和3.5812%。五、七、10年期固息增发债，中标收益率为2.9640%、3.1888%和3.2106%。

--中国信用债：11云维债提前兑付回售后剩余本息，本金为5,369.4万元

控股股东云南云维集团已被申请重整的中国云维股份公告称，根据持有人会议决议要求，11云维债（云债暂停）将提前兑付回售后剩余全部本息，其中本金为5,369.4万元人民币。

--中国新债：新开发银行计划未来六个月再度发行100亿元绿色债券--新华

继本周一(18日)金砖国家新开发银行在中国银行间债市首度发行30亿元绿色金融债后，新华社报导称，该银行在未来六个月内还将在华再度发行100亿元人民币的绿色债券。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘一度反弹逾百点，大行维稳力道明显增强

人民币兑美元即期早盘反弹，一度走升逾百点创半个月新高，交投集中在中间价的升值区域；今日中间价小幅回升，脱离逾五年半新低。交易员称，人民币汇价最近一度测试6.7元关口，而这两天大行维稳力道明显增强，推动人民币汇价小幅走升。

--中国汇市：路透测算的CFETS人民币汇率指数反弹0.31%至94.73

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日上扬0.31%至94.73；SDR篮子指数亦上涨0.3%至95.68。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连三日小幅收跌，观望气氛浓成交额创近一个月新低

中国股市沪综指连续三日小幅收跌。分析师指出，由于沪综指3,100点整数关口压力较大，场内观望气氛浓厚，大盘继续呈现窄幅整理走势，A股成交额创下近一个月新低。上证A股今日成交1,708亿元人民币。

--中港个股：万科举报宝能资管计划违法违规，提请监管层核查其操纵市场行为

中国最大房地产企业--万科再次出招回击宝能，向证监会举报宝能资管计划违法违规，并提请监管机构核查钜盛华增持万科股份过程中连续交易、约定交易、尾市交易等证券市场操纵行为。

--中港个股：万科连跌令宝能系部分资管计划跌破预警线，已进行补仓--财新

中国大型房企万科A复牌半个月，股价已跌去三成。以资管计划杠杆收购万科股票的宝能系，正面临部分资管计划跌破预警线的局面。财新网报导称，宝能已对其中一个资管计划进行了补仓。

--香港房地产：英国脱欧令投资物业回报变得吸引，看好写字楼板块--高力国际

国际物业顾问--高力国际表示，英国脱欧拖低已处于低位的环球债券回报率，令香港及亚太区投资物业的回报相对变得吸引。此外，人民币可能继续贬值，投资香港物业可提供保值作用。

--美国个股：中国经济增速虽放缓，仍有不少契机--通用电气副董事长

美国通用电气(奇异,GE)副董事长John Rice表示，该公司在成长放缓的中国仍看到不少契机，即使中国政府反贪腐导致部分交易耗时更久才能获得批准。 (完) (整理 林高丽; 审校 乔艳红)