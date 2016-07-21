台湾货币市场：7月21日及本提存期资金预期变化一览表

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期2,318亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --台积电 、富邦金控 、台湾大 及矽品 等合计发放2,031.36亿台币 现金股利。 -------------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)4,802.8亿台币。 7/22 1,615亿台币 7/25 2,423亿台币 7/26 2,723.5亿台币 7/27 3,931.5亿台币 7/28 3,169亿台币 7/29 1,568.5亿台币 8/1 3,443.8亿台币 8/2 2,108亿台币 8/3 3,820.5亿台币 --国库券到期473.5亿台币。 07/27: 财105-3期国库券到期，天期为182天期，实际金额273.5亿台币。 08/03: 财105-4国库券到期，天期为182天期，实际金额200亿台币。 --公债还本与付息共40.96852亿台币。 07/26 102甲8期3息 8.33052亿台币 07/31 103甲11期2息 6.375亿台币 08/02 100甲7期5息 12.1875亿台币 08/02 102甲9期3息 14.0755亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --7/27: 增额发行105/8期公债，目标金额300亿台币，天期为五年期，22日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。