台湾货币市场：7月21日及本提存期资金预期变化一览表

台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期2,318亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --台积电 、富邦金控 、台湾大 及矽品 等合计发放2,031.36亿台币 现金股利。 -------------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)4,802.8亿台币。 7/22 1,615亿台币 7/25 2,423亿台币 7/26 2,723.5亿台币 7/27 3,931.5亿台币 7/28 3,169亿台币 7/29 1,568.5亿台币 8/1 3,443.8亿台币 8/2 2,108亿台币 8/3 3,820.5亿台币 --国库券到期473.5亿台币。 07/27: 财105-3期国库券到期，天期为182天期，实际金额273.5亿台币。 08/03: 财105-4国库券到期，天期为182天期，实际金额200亿台币。 --公债还本与付息共40.96852亿台币。 07/26 102甲8期3息 8.33052亿台币 07/31 103甲11期2息 6.375亿台币 08/02 100甲7期5息 12.1875亿台币 08/02 102甲9期3息 14.0755亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --7/27: 增额发行105/8期公债，目标金额300亿台币，天期为五年期，22日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)