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亚洲 | 2016年 7月 20日 星期三 17:42 BJT

更新版 1-台湾货币市场：市场资金充裕惟短率持平，关注台积电股利入帐后动向

* 资金充裕，惟短率大致持稳
    * 市场关注台积电明日股利入帐后动向
    * 短票利率未破0.30%铁板价
    * RP利率维持上日水准

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者/罗两莎
    路透台北7月20日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周三大致持稳。资金调度人士说，今天整
体市场资金仍相当充裕，但略显分配不均，部分大型银行有资金小短口，在市场反向拆入，
惟央行今天未调整隔拆利率开盘价，使拆款利率大致持稳于上日水准。
    
    他们表示，高达1,555.8亿台币的台积电现金股利将在明天发放，目前资金均已〞归位
〞，先前因股利发放因素而拉〞紧〞报的状况亦解除；料明天将有逾1,200亿台币台积电股
利流往外商银行，外资在领到股利后是否立即汇出备受闗注。
    
    〞这几天比较紧张是台积电现金股利，但现在都安排好了。〞一银行资调人员说。
    
    他们指出，明天台积电股利入帐后外资是否立即汇出，目前还很难预估；倘若大举汇出
，多少对市场资金及汇率有所影响；反之如果是留在台湾，因资金还是在银行体系，对市场
冲击即有限。
    
    票券商资调人员说，因今天市场资金状况跟昨天差不多，拆款利率亦维持在原水准，14
天拆款利率在0.30-0.31%间，〞大型银行开始做跨月，等于给我们吃下定心药丸。〞
   
    大型银行资调人员称，今天资金状况跟昨天差不多，跨月拆借利率也开的跟昨天一样，
对银行拆借利率在0.28%，票券商则为0.30%。
    
    台湾银行间隔夜拆款利率开盘报0.176%，与上日开盘价相同。
               
 本地时间17:34                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      32.051                     31.991    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,007.68                  9,034.87    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.210%               0.176-0.220%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.300%               0.176-0.300%
   --两周拆款利率区间           0.180-0.310%               0.178-0.310%
   
    **短票利率不变**
    
    短票方面，票券商交易员指出，今天市场资金依然相当充沛，钱很好拿，但利率不变，
主要成交在0.30%。
    
    他们说，由于市场资金相当充裕，银行买票意愿亦较热络，但银行对利率还是相当坚持
。
    
    〞短票利率没有什么变动，主要成交在0.30%，有人开到0.31%，但我没做。〞一大型票
券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员称，隔拆利率虽降至0.176%，短票利率却压不下去，〞已经到0.
176%了，是要怎样啦，(短票利率)也要反应一下嘛。〞
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.30%，区间在0.28-0.35%，
成交量为76.07亿台币；前日加权平均利率在0.298%，利率区间为0.25-0.35%，交易金额为8
5.49亿台币。
        
    台湾央行周三发行1,983亿台币定存单，较今日到期定期存单金额1,936亿台币，发行余
额增47亿。
    
    本周到期央行定存单共1兆(万亿)2,970.3亿台币，分别为：周四2,318亿及周五1,615亿
。
    
    拆款中心资料 显示，周三超额准备为410亿台币，累计超额准备6,858亿台币、加
计前期1%的超额准备为9,137亿台币。
    
           
    **RP利率无大变化**

    债券附买回(RP)市场方面，票券商和证券商交易员均指出，今天整体市场资金相当充裕
，利率不变；但银行仍坚持在0.30%原水准。
    
    〞今天感觉钱满多的，就是昨天差不多，但银行对利率很坚持，还是开在0.28到0.30%
，但没关系，你坚持你的，我还是让他们退(钱)。〞一大型票券商交易员说。
    
    一大型证券商交易员则表示，今天整体资金相当多、利率不变，但比较关心的是，明天
台积电逾1,555亿台币现金股利将入帐，且有约1,200亿台币是被外资领走，外资是否大举汇
出亦备受关注。
    
    今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率与上日水准一致，落在0.28-0.30%，与
银行承作的公债RP利率主要成交在0.30%，上日亦同在此水准。至于短天期及一个月天期公
司债附买回利率主要成交在0.35-0.36%，上日亦同。
                
    今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率在0.21-0.25%，上日则落在0.21
-0.23%间；短天期公司债附买回利率与上日水准一致，主要成交在0.21-0.28%。(完)    　

 (审校 乔艳红)

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