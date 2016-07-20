全球贵金属：7月19日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓亦持平

美国个股：获中国最高法院提审，小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果 的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透7月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量及同期全球最 大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓均持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 31,032,804.9 7月19日 31,032,804.9 7月18日 0.0 0.00% iShares 348,580,571.0 7月19日 348,580,571.0 7月18日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 陈宗琦)
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果 的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
路透台北1月16日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周一微收跌。交易员表示，今日106/2殖利率多在0.81%上下狭幅整理，观望周三106/2标债变数厘清，且美债周一逢假期休市也令短线抛补交投意愿降低。