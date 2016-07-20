英国数据：截至5月的三个月失业率创2005年来最低，公投前就业强劲

美国个股：获中国最高法院提审，小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果 的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
在公投之前，工资水平如预期继续上升，在截至5月的三个月中，包括奖金在内的平均每周薪资上涨2.3%，为2015年10月以来的最大涨幅。
近期薪资上涨一部分是反映4月起实施强制“全国最低生活工资”规定，25岁以上劳工最低时薪为7.20英镑，比现有的最低工资高出0.50英镑。
6月23日脱欧公投之前，国际货币基金组织(IMF)和英国国家经济社会研究院称，与就业岗位相比，薪资更可能遭到脱欧所带来的压力。
6月请领失业金人数增加400人，但5月请领失业金人数大幅上修为增加12,200人。6月请领失业金人数为连续第四个月增长，为2011年9月前几个月以来首见。
截至5月的三个月中，失业人数降至164.6万人，而就业人数增加17.6万人至3,170.5万人，就业率为74.4%。
英国招聘和就业联合会调查显示，通过招聘公司聘用的正职员工人数减少，为2012年12月来首次。
公投后德勤对企业首席财务官所做的另一项调查显示，计划明年增加招聘的公司不超过1%。(完)
(编译 孙茉莉/王琛；审校 张明钧/蔡美珍)
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果 的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
路透台北1月16日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周一微收跌。交易员表示，今日106/2殖利率多在0.81%上下狭幅整理，观望周三106/2标债变数厘清，且美债周一逢假期休市也令短线抛补交投意愿降低。