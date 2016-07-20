英国数据：截至5月的三个月失业率创2005年来最低，公投前就业强劲

在公投之前，工资水平如预期继续上升，在截至5月的三个月中，包括奖金在内的平均每周薪资上涨2.3%，为2015年10月以来的最大涨幅。

近期薪资上涨一部分是反映4月起实施强制“全国最低生活工资”规定，25岁以上劳工最低时薪为7.20英镑，比现有的最低工资高出0.50英镑。

6月23日脱欧公投之前，国际货币基金组织(IMF)和英国国家经济社会研究院称，与就业岗位相比，薪资更可能遭到脱欧所带来的压力。

6月请领失业金人数增加400人，但5月请领失业金人数大幅上修为增加12,200人。6月请领失业金人数为连续第四个月增长，为2011年9月前几个月以来首见。

截至5月的三个月中，失业人数降至164.6万人，而就业人数增加17.6万人至3,170.5万人，就业率为74.4%。

英国招聘和就业联合会调查显示，通过招聘公司聘用的正职员工人数减少，为2012年12月来首次。

公投后德勤对企业首席财务官所做的另一项调查显示，计划明年增加招聘的公司不超过1%。(完)