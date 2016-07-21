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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2016/7/21

经济指标                  时间      最新数据    前次数据      下次公   预估值 
                                                               布       
 商品出口(y/y)             6月           -2.1       -9.6%      8/8      --
 商品进口(y/y)             6月          -10.0       -3.4%      8/8      --
 *外销订单(y/y)            6月          -2.4%       -5.8%      8/22     --
 经常帐盈余(亿美元)        第一季       207.2       201.2  R   8/19     --
 国际收支(亿美元)          第一季        38.5        13.4      8/19     --
 M2货币总计数(y/y)         5月         +4.14%      +4.65%      7/25     --
 季调失业率                5月          3.96%       3.97%      7/22     --
 工业生产指数(y/y)         5月         +1.89%      -3.57%  r   7/22     --
 外汇存底(亿美元)          6月底     4,335.52    4,334.32      8/5      --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)  6月         +0.90%      +1.23%  r   8/5      --
 国内生产总值(GDP) (y/y)   第一季      -0.68%      -0.89%  R   --       --
                           统计值   (Q1统计值  (Q4统计值)               
                                            )                           
 重贴现率(%)               6月30日     1.375%      1.500%      --       --
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选

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