台湾已公布经济指标--2016/7/21

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 商品出口(y/y) 6月 -2.1 -9.6% 8/8 -- 商品进口(y/y) 6月 -10.0 -3.4% 8/8 -- *外销订单(y/y) 6月 -2.4% -5.8% 8/22 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 207.2 201.2 R 8/19 -- 国际收支(亿美元) 第一季 38.5 13.4 8/19 -- M2货币总计数(y/y) 5月 +4.14% +4.65% 7/25 -- 季调失业率 5月 3.96% 3.97% 7/22 -- 工业生产指数(y/y) 5月 +1.89% -3.57% r 7/22 -- 外汇存底(亿美元) 6月底 4,335.52 4,334.32 8/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +0.90% +1.23% r 8/5 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第一季 -0.68% -0.89% R -- -- 统计值 (Q1统计值 (Q4统计值) ) 重贴现率(%) 6月30日 1.375% 1.500% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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