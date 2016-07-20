重温稿-《中国新债预测》国开行三、10和20年增发债均值为2.68%、3.11%和3.56%

* 招标品种：国开行三/10/20年固息债

* 期限及招标金额：三年50亿元；10年130亿元；20年30亿元

* 招标时间：7月21日14:30-15:30

* 受访人数：11位(银行、券商)

* 预测区间：2.65%-2.72%；3.10%-3.16%；3.55%-3.59%

* 预测均值：2.68%；3.11%；3.56%

路透上海7月20日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三年、10年和20年三期固息债。路透调查显示，近两日超长债突现一波行情，并对其他期限利率债也有所带动，在短期市场乐观心态支撑下，明日新债定位料低于二级水平，预测均值分别为2.68%、3.11%和3.56%。

市场人士并认为，明日三期债中，因超长债依旧是市场热点，20年品种预计仍会获得最多关注，需求应该较为火爆。

上海一券商交易员表示，由于市场情绪高涨，超长债的强势可能还会延续，而目前期限利差已距历史低点不远，接下来或将被进一步压缩。

农发行下午招标的5/7/10/15/20年五期固息增发债需求十分火热，中标收益率亦明显偏低，投标倍数均在4倍以上，尤其是15和20年超长债更受追捧，15年期投标倍数超过10倍。

不过北京一券商交易员谈到，最近超长债收益率的下行并不是因为基本面有了什么变化，“就是大家发现主流品种干不动了，寻找价值洼地，然后就追，很危险的信号，就跟股票6,000点，要扫掉所有5块钱以下的个股一样。”

他并认为，虽然15年和20年品种收益率下的快，由于市场存量有限，能买到的量很少，实际上也赚不了多少钱。

中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三年、10年和20年期品种的最新收益率为2.7702%、3.1669%和3.6908%。

本次增发标的券160208二级市场最新报价 为2.74%/2.71%；160210券最新报价 为3.15%/3.1480%；160205券最新报价 为3.70%/3.55%。

上述三期债中，三年期为国开行今年第八期 增发债，票面利率2.72%；10年期为国开行今年第10期 增发债，票面利率3.18%；20年期为今年第五期 增发债，票面利率3.80%。

具体发行条款如下：

2016年第八、10、五期增发债

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发行上限 三年：50亿元；10年：130亿元；20年：30亿元

期限/计息方式 3/10/20年固息

招标时间 7月21日14:30-15:30

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 7/22

起息日 三年：3月3日；10年：4月5日；20年：1月25日

分销期 7/22

上市日 7/26

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 三年0.05%；10年0.15%；20年0.20%