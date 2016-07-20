重温稿-《中国新债预测》国开行三、10和20年增发债均值为2.68%、3.11%和3.56%

金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
* 招标品种：国开行三/10/20年固息债
* 期限及招标金额：三年50亿元；10年130亿元；20年30亿元
* 招标时间：7月21日14:30-15:30
* 受访人数：11位(银行、券商)
* 预测区间：2.65%-2.72%；3.10%-3.16%；3.55%-3.59%
* 预测均值：2.68%；3.11%；3.56%
路透上海7月20日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三年、10年和20年三期固息债。路透调查显示，近两日超长债突现一波行情，并对其他期限利率债也有所带动，在短期市场乐观心态支撑下，明日新债定位料低于二级水平，预测均值分别为2.68%、3.11%和3.56%。
市场人士并认为，明日三期债中，因超长债依旧是市场热点，20年品种预计仍会获得最多关注，需求应该较为火爆。
上海一券商交易员表示，由于市场情绪高涨，超长债的强势可能还会延续，而目前期限利差已距历史低点不远，接下来或将被进一步压缩。
农发行下午招标的5/7/10/15/20年五期固息增发债需求十分火热，中标收益率亦明显偏低，投标倍数均在4倍以上，尤其是15和20年超长债更受追捧，15年期投标倍数超过10倍。
不过北京一券商交易员谈到，最近超长债收益率的下行并不是因为基本面有了什么变化，“就是大家发现主流品种干不动了，寻找价值洼地，然后就追，很危险的信号，就跟股票6,000点，要扫掉所有5块钱以下的个股一样。”
他并认为，虽然15年和20年品种收益率下的快，由于市场存量有限，能买到的量很少，实际上也赚不了多少钱。
中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三年、10年和20年期品种的最新收益率为2.7702%、3.1669%和3.6908%。
本次增发标的券160208二级市场最新报价 为2.74%/2.71%；160210券最新报价 为3.15%/3.1480%；160205券最新报价 为3.70%/3.55%。
上述三期债中，三年期为国开行今年第八期 增发债，票面利率2.72%；10年期为国开行今年第10期 增发债，票面利率3.18%；20年期为今年第五期 增发债，票面利率3.80%。
具体发行条款如下：
2016年第八、10、五期增发债
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发行上限 三年：50亿元；10年：130亿元；20年：30亿元
期限/计息方式 3/10/20年固息
招标时间 7月21日14:30-15:30
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 7/22
起息日 三年：3月3日；10年：4月5日；20年：1月25日
分销期 7/22
上市日 7/26
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 三年0.05%；10年0.15%；20年0.20%
--------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 乔艳红)
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透1月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:39时,1港元=0.88 903人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.23 7.52 2.43 南玻 11.40 5.94 2.16 深康佳 4.33 2.77 1.76 ST中华 11.27 4.71
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98