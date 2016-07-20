版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 20日 星期三 17:07 BJT

《汇市简讯》英镑/美元走升，受英国失业率下滑及央行调查提振

0854GMT
    
    * 英国ILO失业率低于预期，及英国央行公布调查后，英镑上扬
    * 英国截至5月的三个月失业率为4.9%，低于市场预测的5.0%，并创2
005年以来最低
    * 英国央行区域代表报告称，没有明显证据显示公投脱欧后经济急剧
放缓
    * 数据及报告内容原本有可能远远更差，因此英镑压力得以减轻
    * 英国央行报告亦印证了货币政策委员威尔的看法有理。威尔日前称
没有降息的急迫性
    (完)
      

 (编译 蔡美珍；审校 于春红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐