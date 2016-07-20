欧洲已公布经济指标--2016/7/20

美国个股：获中国最高法院提审，小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果 的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.6 r +0.4 r +1.7 r 英国 第一季 +0.4 f +0.7 f +2.0 f 德国 第一季 +0.7 f-@ +0.3 f-@ +1.3 f-u 法国 第一季 +0.6 f +0.3 f -- 意大利 第一季 +0.3 f +0.2 r +1.0 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 6月 +0.2 f +0.4 f +0.1 f 英国 6月 +0.2 +0.2 +0.5 德国 6月 +0.1 f +0.3 f +0.3 f 法国(HICP) 6月 +0.1 f +0.5 f +0.3 f 意大利(HICP) 6月 +0.2 f +0.3 f -0.2 f 生产者物价指数(PPI) 欧元区 5月 +0.6 -0.3 -3.9 英国 6月 +0.2 u +0.1 ur -0.4 u 德国 6月 +0.4 +0.4 -2.2 法国 5月 +0.3 -0.5 -3.5 意大利 5月 +0.5 -0.7 -3.7 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 5月 10.1 10.2 英国 3-5月 4.9 5.0 德国 6月 6.1 @ 6.1 @ 法国 第一季 10.2 10.2 r 意大利 5月 11.5 11.6 r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果 的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
路透台北1月16日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周一微收跌。交易员表示，今日106/2殖利率多在0.81%上下狭幅整理，观望周三106/2标债变数厘清，且美债周一逢假期休市也令短线抛补交投意愿降低。