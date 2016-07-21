《中国已公布新股发行上市日程表》--7月21日

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 7/21 深 中潜股份 300526 2,125 10.50 22.99 申万宏源 7/25 7/22 深 健帆生物 300529 4,200 *10.80 *22.98 中航证券 7/26 7/25 深 华舟应急 300527 11,570 -- -- 中金公司 7/27 7/26 深 幸福蓝海 300528 7,763 -- -- 中金公司 7/28 7/27 沪 新华文轩 780811 9,871 -- -- 中银国际 7/29 7/28 沪 中国电影 730977 46,700 -- -- 中信建投 8/1 *7/29 沪 长久物流 732569 4,001 -- -- 安信证券 8/2 *8/12 沪 花王股份 732007 3,335 *11.66 *22.97 中泰证券 8/16 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 -- 深 辰安科技 2,000 21.92 22.99 中信建投 -- 深 华锋股份 2,000 6.20 22.96 东海证券 -- 深 博思软件 1,710 11.68 22.99 国金证券 -- 沪 超讯通信 2,000 11.99 22.98 恒泰长财 -- 沪 三祥新材 3,355 5.28 22.98 浙商证券 -- 沪 江苏银行 115,445 6.27 7.64 中银证券 华泰联合 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；; 审校 张喜良)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
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