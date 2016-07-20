欧洲汇市：英镑弹升，英国央行调查显示英国退欧后续效应有限

美国个股：获中国最高法院提审，小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果 的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
“该数据的确像是英镑的利好消息，”法国巴黎银行策略师Michael Sneyd称，“让人觉得事情可能并没有我们担心地那么严重。”
英国统计局周三公布的报告显示，截至5月的三个月失业率降至2005年来最低，彰显在上月英国退欧公投前就业市场表现强劲。
Sneyd还表示，法国巴黎银行的STEER仓位指标显示，对于英镑将进一步走软的押注已经过度，而且其分析显示，即便假定英国经常帐将大幅恶化，英镑的公允价值也在1.35美元左右。
在英国央行调查数据发布后，英镑兑美元 上涨约0.01美元至1.3131，日内涨0.3%；英镑兑欧元 涨0.6%至0.8363。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 张明钧/刘秀红；审校 高琦/李婷仪)
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果 的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
路透台北1月16日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周一微收跌。交易员表示，今日106/2殖利率多在0.81%上下狭幅整理，观望周三106/2标债变数厘清，且美债周一逢假期休市也令短线抛补交投意愿降低。