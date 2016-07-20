欧洲汇市：英镑弹升，英国央行调查显示英国退欧后续效应有限

“该数据的确像是英镑的利好消息，”法国巴黎银行策略师Michael Sneyd称，“让人觉得事情可能并没有我们担心地那么严重。”

英国统计局周三公布的报告显示，截至5月的三个月失业率降至2005年来最低，彰显在上月英国退欧公投前就业市场表现强劲。

Sneyd还表示，法国巴黎银行的STEER仓位指标显示，对于英镑将进一步走软的押注已经过度，而且其分析显示，即便假定英国经常帐将大幅恶化，英镑的公允价值也在1.35美元左右。

在英国央行调查数据发布后，英镑兑美元 上涨约0.01美元至1.3131，日内涨0.3%；英镑兑欧元 涨0.6%至0.8363。(完)

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