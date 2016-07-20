欧洲金融：欧盟接受Markit和ISDA的让步，结束其妨碍CDS市场竞争指控

美国个股：获中国最高法院提审，小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果 的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透布鲁塞尔7月20日 - 欧盟反垄断监管当局周三接受数据编制商Markit和国际互换与衍生品协会(ISDA)所做出的让步，结束对他们在利润丰厚信贷衍生品市场妨碍对手的指控。
欧盟竞争委员会指控这两家公司和另外13家银行，在2007年和2008年分别阻挠德意志交易所 、芝加哥商业交易所参与信用违约互换市场(CDS)。
Markit和ISDA后来有所退让，提出愿在没有任何不当行为罪名或者罚款之下和解本案。
该项提议包括他们愿意以合理条件提供权利，并愿意以一位仲裁者来解决争端。这些承诺将可适用10年的时间。
“这些承诺解决了疑虑，因其将可使在交易所买卖CDS更加容易，同时也改善了透明度。信用衍生品市场效率和稳定性的提升，将使共同基金、养老基金和保险商等投资者受益，”欧盟执委会表示。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果 的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
路透台北1月16日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周一微收跌。交易员表示，今日106/2殖利率多在0.81%上下狭幅整理，观望周三106/2标债变数厘清，且美债周一逢假期休市也令短线抛补交投意愿降低。