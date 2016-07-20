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市场报道 | 2016年 7月 20日 星期三 18:42 BJT

欧洲金融：欧盟接受Markit和ISDA的让步，结束其妨碍CDS市场竞争指控

路透布鲁塞尔7月20日 - 欧盟反垄断监管当局周三接受数据编制商Markit和国际互换与衍生品协会(ISDA)所做出的让步，结束对他们在利润丰厚信贷衍生品市场妨碍对手的指控。

欧盟竞争委员会指控这两家公司和另外13家银行，在2007年和2008年分别阻挠德意志交易所 、芝加哥商业交易所参与信用违约互换市场(CDS)。

Markit和ISDA后来有所退让，提出愿在没有任何不当行为罪名或者罚款之下和解本案。

该项提议包括他们愿意以合理条件提供权利，并愿意以一位仲裁者来解决争端。这些承诺将可适用10年的时间。

“这些承诺解决了疑虑，因其将可使在交易所买卖CDS更加容易，同时也改善了透明度。信用衍生品市场效率和稳定性的提升，将使共同基金、养老基金和保险商等投资者受益，”欧盟执委会表示。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)

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