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亚洲 | 2016年 7月 20日 星期三 19:44 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差下滑，市场缺乏信心

路透新加坡7月20日 - 指标180-cst与380-cst燃料油跨月价差周三早盘下滑，不过交易商表示，之后扳回部分跌幅。

“近期的疲弱似乎是因为窗口交易期间人气发生了变化，但那也可能很快再改变，”驻新加坡一名交易商表示。

“我认为目前来说，市场相当缺乏信心。”

行业消息人士表示，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油8/9月跨月价差正价差走阔，早盘一度较新加坡报价贴水0.75美元，之后在0830GMT左右回复至贴水0.65美元。

380-cst燃料油9/10月跨月价差正价差同样走阔，盘中一度较新加坡报价贴水达1美元，之后回升至贴水0.50美元。

消息人士称，ICE市场周三成交放量，380-cst燃料油8/9月跨月成交量约为62万吨，9/10月合约成交总计约为51.5万吨。

新加坡现货市场达成两笔交易。(完)

(编译 陈宗琦；审校 于春红)

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