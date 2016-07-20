国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差下滑，市场缺乏信心

台湾金融：中华信评将阳明海运展望调为负向，长期企业评等仍为“twBBB”
路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
路透新加坡7月20日 - 指标180-cst与380-cst燃料油跨月价差周三早盘下滑，不过交易商表示，之后扳回部分跌幅。
“近期的疲弱似乎是因为窗口交易期间人气发生了变化，但那也可能很快再改变，”驻新加坡一名交易商表示。
“我认为目前来说，市场相当缺乏信心。”
行业消息人士表示，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油8/9月跨月价差正价差走阔，早盘一度较新加坡报价贴水0.75美元，之后在0830GMT左右回复至贴水0.65美元。
380-cst燃料油9/10月跨月价差正价差同样走阔，盘中一度较新加坡报价贴水达1美元，之后回升至贴水0.50美元。
消息人士称，ICE市场周三成交放量，380-cst燃料油8/9月跨月成交量约为62万吨，9/10月合约成交总计约为51.5万吨。
新加坡现货市场达成两笔交易。(完)
(编译 陈宗琦；审校 于春红)
路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
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路透台北1月16日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周一微收跌。交易员表示，今日106/2殖利率多在0.81%上下狭幅整理，观望周三106/2标债变数厘清，且美债周一逢假期休市也令短线抛补交投意愿降低。