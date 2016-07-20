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市场报道 | 2016年 7月 20日 星期三 21:44 BJT

美国热股：摩根士丹利第二季获利下降，但盘初股价小涨

路透7月20日 - 华尔街投资银行摩根士丹利 周三公布，经调整后第二季获利下降，因削减成本的举措未能抵消交易及投资银行业务营收下降的影响。

摩根士丹利股价周二收报28.19美元，周三盘初小涨0.7%，报28.39美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 母红)

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