版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 20日 星期三 21:45 BJT

美国热股：微软季度营收增加，盘初股价急升逾5%

路透7月20日 - 微软 周二公布经调整季度营收增加，主要受“智能云”业务强劲增长带动。

微软股价周二收报53.09美元，周三盘初急升5.3%，报55.91美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐