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货币新闻 | 2016年 7月 20日 星期三 19:46 BJT

标题新闻：ILZSG数据显示，5月全球锌短缺数额升至68,700吨，4月修正为短缺5,000吨

注：ILZSG为国际铅锌研究小组的缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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