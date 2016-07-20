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市场报道 | 2016年 7月 20日 星期三 21:46 BJT

美国热股：通用电气与华为携手推进“工业互联网”战略，前者盘初小涨

路透7月20日 - 美国通用电气(奇异,GE) 周三称，将与中国华为 携手推进其“工业互联网”战略。

通用电气股价周二收报32.93美元，周三盘初小涨0.09%，报32.96美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 母红)

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