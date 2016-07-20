版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 20日 星期三 21:48 BJT

美国热股：必和必拓计划今年铁矿石增产至多达7%，盘初下跌逾2%

路透7月20日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓 表示，计划今年将铁矿石产量提升最多达7%，加大现有矿场开采的力度。必和必拓以些微之差未能达成2016财年目标，受巴西Samarco矿灾打击。

必和必拓股价周二收报28.72美元，周三盘初下跌2.7%，报27.94美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 母红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐