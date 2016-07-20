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亚洲 | 2016年 7月 20日 星期三 20:17 BJT

美国司法：司法部就与一马发展有关的调查提起诉讼，欲查扣相关资产

路透7月20日 - 美国司法部周三提出一起诉讼，试图查扣与马来西亚国有基金一马发展(1MDB)相关的地产。

这起诉讼是在洛杉矶提出，诉状称其试图“查扣一起涉及国际合谋案可追查到的资产，这些资产是用于为从一马发展流出的资金洗钱。”

诉状提到，其所指控的犯行长达四年，多人涉嫌其中，包括多位马来西亚官员及其伙伴，他们合谋诈欺将数以10亿美元计的资金挪出一马发展。(完)

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