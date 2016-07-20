国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，中国炼厂开工率维持在高位

台湾金融：中华信评将阳明海运展望调为负向，长期企业评等仍为“twBBB”
路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
路透新加坡7月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周三扩大跌势，触及三日低位每吨39.73美元，同时汽油裂解价差跌至一周半低点每桶1.83美元，因供应持续过剩。
交易商称，包括欧洲在内西方国家抵达亚洲的石脑油船货虽减少，但被东方和中东充裕的供应所抵消。
中国炼厂开工率维持在高位，带动今年上半年汽油和石脑油产量高于上年同期。
官方数据显示，今年前六个月，中国炼厂汽油总产量为6,423万吨，石脑油接近1,600万吨，较2015年上半年分别提高8.9%和12.8%。
交易商称， 阿布扎比国家石油公司(ADNOC)也在提出8月装船的现货石脑油报价。
交易商称，这可能是因为炼厂开工率较高，不过这不能获得单独证实。
新加坡现货市场达成四笔交易。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北1月16日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周一微收跌。交易员表示，今日106/2殖利率多在0.81%上下狭幅整理，观望周三106/2标债变数厘清，且美债周一逢假期休市也令短线抛补交投意愿降低。