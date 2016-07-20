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亚洲 | 2016年 7月 20日 星期三 20:27 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，中国炼厂开工率维持在高位

路透新加坡7月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周三扩大跌势，触及三日低位每吨39.73美元，同时汽油裂解价差跌至一周半低点每桶1.83美元，因供应持续过剩。

交易商称，包括欧洲在内西方国家抵达亚洲的石脑油船货虽减少，但被东方和中东充裕的供应所抵消。

中国炼厂开工率维持在高位，带动今年上半年汽油和石脑油产量高于上年同期。

官方数据显示，今年前六个月，中国炼厂汽油总产量为6,423万吨，石脑油接近1,600万吨，较2015年上半年分别提高8.9%和12.8%。

交易商称， 阿布扎比国家石油公司(ADNOC)也在提出8月装船的现货石脑油报价。

交易商称，这可能是因为炼厂开工率较高，不过这不能获得单独证实。

新加坡现货市场达成四笔交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 张明钧)

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