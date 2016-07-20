全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，海岬型及巴拿马型运费走低

台湾金融：中华信评将阳明海运展望调为负向，长期企业评等仍为“twBBB”
路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
路透7月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下滑，因海岬型及巴拿马型船舶运费下跌。
整体乾散货运价指数 下跌10点，或1.34%，报736点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌49点，或4.97%，报937点。日均获利减少399美元，报6,859美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌7点，或0.8%，报872点。日均获利减少55美元，报6,972美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 上升2点，报702点。波罗的海灵便型船运价指数 升5点，报376点。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
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路透台北1月16日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周一微收跌。交易员表示，今日106/2殖利率多在0.81%上下狭幅整理，观望周三106/2标债变数厘清，且美债周一逢假期休市也令短线抛补交投意愿降低。