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亚洲 | 2016年 7月 20日 星期三 20:35 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，海岬型及巴拿马型运费走低

路透7月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下滑，因海岬型及巴拿马型船舶运费下跌。

整体乾散货运价指数 下跌10点，或1.34%，报736点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌49点，或4.97%，报937点。日均获利减少399美元，报6,859美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌7点，或0.8%，报872点。日均获利减少55美元，报6,972美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上升2点，报702点。波罗的海灵便型船运价指数 升5点，报376点。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)

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