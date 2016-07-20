国际油市：亚洲馏分油贴水收窄，但基本面依旧承压

台湾金融：中华信评将阳明海运展望调为负向，长期企业评等仍为“twBBB”
路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
路透新加坡7月20日 - 亚洲指标柴油与航煤现货价差周三从周二跌势中反弹，500ppm柴油较迪拜原油裂解价差上升，但行业消息人士表示，中质馏分油市场信心仍受到需求放缓与持续供应过剩打压。
指标500ppm柴油较新加坡报价GO005-SIN-DIF现货贴水缩窄0.03美元，至每桶0.13美元；航煤较新加坡报价贴水JET-SIN-DIF收窄0.14美分，至每桶0.32美元。
500ppm柴油较迪拜原油裂解价差 周三同样上扬，结算价报在五个交易日高位每桶10.91美元。
需求前景疲弱令过去两周中质馏分油市场承压，因印度雨季来临及中国经济放缓。
此外，尽管夏日驾车高峰来到，美国、欧洲及亚洲的燃料油库存仍居高不下，因此在需求成长放缓之际，交易商交柴油储存在海上油轮，由于陆上油品库存接近满仓，近期价格难以获得持续复苏的支撑力道。
新加坡现货市场达成两笔交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 于春红)
路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
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路透台北1月16日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周一微收跌。交易员表示，今日106/2殖利率多在0.81%上下狭幅整理，观望周三106/2标债变数厘清，且美债周一逢假期休市也令短线抛补交投意愿降低。