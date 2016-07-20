标题新闻：6月全球粗钢产量持稳在1.36亿吨，中国产量增至6,950万吨-世界钢铁协会

台湾金融：中华信评将阳明海运展望调为负向，长期企业评等仍为“twBBB”
路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
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路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
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路透台北1月16日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周一微收跌。交易员表示，今日106/2殖利率多在0.81%上下狭幅整理，观望周三106/2标债变数厘清，且美债周一逢假期休市也令短线抛补交投意愿降低。