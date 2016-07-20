芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至2014年最低，因中西部天气威胁减弱

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月16日
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
路透芝加哥7月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下挫1.2%，至近两年最低水准，交易商表示，因最新的天气预报显示，美国中西部的作物受天气的威胁下降。
预报称，关键的玉米生长区降雨量上升，这将扶助保护作物不受未来数日酌热天气的影响。
此外，预计气温将很快从高位回落。
玉米合约普遍触及新合约低点，交投最活跃的CBOT玉米 在3.41-1/2美元触底，此为2014年10月中来最低水准。
分析师预计，周四早美国农业部报告将显示，上周出口销售旧作玉米40-60万吨，新作玉米50-70万吨。之前一周出口销售旧作玉米总计66.7777万吨，新作玉米68.7843万吨。
交投最活跃的12月玉米 收低4-1/4美分，报3.44-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为329,632口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
路透首尔1月16日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,394亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月16日 -239.4 184.7 40.1 ^1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430.0 1 月10日 99.6 -249.8 128.6 1 月 9日 254
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放