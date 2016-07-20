芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至2014年最低，因中西部天气威胁减弱

路透芝加哥7月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下挫1.2%，至近两年最低水准，交易商表示，因最新的天气预报显示，美国中西部的作物受天气的威胁下降。

预报称，关键的玉米生长区降雨量上升，这将扶助保护作物不受未来数日酌热天气的影响。

此外，预计气温将很快从高位回落。

玉米合约普遍触及新合约低点，交投最活跃的CBOT玉米 在3.41-1/2美元触底，此为2014年10月中来最低水准。

分析师预计，周四早美国农业部报告将显示，上周出口销售旧作玉米40-60万吨，新作玉米50-70万吨。之前一周出口销售旧作玉米总计66.7777万吨，新作玉米68.7843万吨。

交投最活跃的12月玉米 收低4-1/4美分，报3.44-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为329,632口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)